El comité de La Isla lamenta "el triple pecado" del PP tras el anuncio del BAM

Sorpresa e indignación. Así recibía ayer el comité de empresa de la factoría de Navantia en San Fernando el anuncio efectuado por la Armada Española, publicado ayer por este periódico, para la construcción de un nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS). Lo llamativo de este hecho, que debería ser positivo para la factoría isleña -ha construido ya cinco unidades- fue que la propia Armada anunció que el proceso de construcción de este buque se encuentra en su inicio, en fase de diseño y de elección del astillero. Dicho de otro modo, que la empresa encargada de fabricarlo saldrá de una licitación pública.

Esto, para el presidente del comité de Navantia en San Fernando, Jesús Peralta (CCOO), supone "un triple pecado" del Gobierno del PP con la Bahía de Cádiz y sus astillero. En primer lugar, aseguró, "se han saltado el acuerdo por el que la Armada considera a Navantia como cliente preferente". CCOO también recordó este punto en un comunicado: "El convenio de colaboración de fecha 6 de septiembre de 2001, prorrogado por diez años por acuerdo de 27 de julio de 2011 entre el Ministerio de Defensa y Navantia establece que (...) para satisfacer de forma adecuada las necesidades para la construcción y sostenimiento de la fuerza naval, Navantia, en su calidad de empresa destacada en el sector naval militar aporta la experiencia necesaria en el campo de esta industria para que, con la participación operativa y técnica de la Armada se produzca el resultado óptimo demandado por los altos intereses de la Defensa Nacional".

El segundo punto, según Peralta, es el acuerdo suscrito en 2004 para que San Fernando construyese 10 unidades de BAM con opción a otras cuatro. El último, dijo el presidente del comité y ratificó CCOO, "es la palabra de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, cuando en la botadura del BAM Audaz alabó esta factoría; dijo que las nuevas unidades estaban sobre la mesa para iniciarse en el momento que hiciera falta para no depender de nadie". Peralta aseguró que "no vamos a permanecer callados, ese BAM se tiene que hacer en San Fernando y haremos lo que sea necesario".

En este sentido, la sección sindical de CCOO en el astillero isleño expuso ayer que en la factoría "quedan dos meses de trabajo y sólo con un 20% de la plantilla ocupada". Explicó que, según sus cálculos, a finales de enero "el paro alcanzará el 100% porque, con el sueldo congelado, sin relaciones laborales y con deudas a la mayoría de la plantilla de entre 4.000 y 6.000 euros por persona, cumplimos en plazo y calidad".

Así, indicó el sindicato que "si llegaran hoy las corbetas árabes la faena no comenzaría hasta agosto o septiembre de 2018", y preguntó a la ministra Cospedal "a qué juegan". A continuación, CCOO dijo que "sea a lo que sea, lo está haciendo con el presente y el futuro de la plantilla de este astillero, de la ciudad de San Fernando y de la Bahía". El sindicato añadió que "desde todos los frentes nos piden responsabilidad, contención, prudencia, confianza e incluso inteligencia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas mentiras más hemos de tolerar?¿Cuántas promesas incumplidas? ¿Cuántos compromisos quebrantados antes de prender la mecha?". Y finalizó asegurando que "cuando no hay nada que perder sólo queda ganar, y a medida que el tiempo se agota tenemos menos que perder. Vamos a defender con uñas y dientes esta segunda serie BAM completa. No porque se nos haya prometido, ni por convenio, ni por concurso, sino porque es nuestra".