El ex alcalde de Jimena se incorpora como personal de confianza en la Diputación

El socialista Pascual Collado, quien fuera alcalde de Jimena hasta el pasado mes de diciembre, se ha incorporado este mismo mes de marzo como personal de confianza en el gobierno de la Diputación de Cádiz que preside Irene García. Con esta designación la institución provincial suma ya 15 asesores, de los cuales 12 corresponden al PSOE y los tres restantes al PA, que es su socio de gobierno.

Pascual Collado fue alcalde de Jimena en dos etapas diferentes. La primera fue de 2007 a 2011 y la segunda se inició en junio de 2015, tras las últimas elecciones municipales, pero acabó drásticamente el pasado mes de diciembre, cuando cristalizó una moción de censura respaldada por los concejales de IU y PP. Ello propició que el izquierdista Francisco Gómez le relevara en la Alcaldía jimenata.

Apenas tres meses después de verse apartado de ese puesto de máxima responsabilidad municipal en esta localidad del Campo de Gibraltar, Pascual Collado ha encontrado un nuevo cometido gracias a Irene García, que le ha fichado como cargo de confianza en la Diputación gaditana. Allí ha coincidido con un nutrido grupo de regidores o que fueron candidatos a alcalde por su mismo partido político.

Así, en esta nómina de asesores del gobierno de la Diputación están por parte del PSOE los alcaldes actuales de Torre Alháquime (Pedro Barroso) y de Villaluenga del Rosario (Alfonso Moscoso), los que fueron candidatos a alcaldes en Conil (Eva Leal), Trebujena (Miguel Guerra) o Algeciras (Fernando Silva), además del ex concejal en Cádiz Gonzalo Pando, el asidonense Juan Cornejo Ramírez (hijo del secretario de Organización del PSOE-A), el técnico Francisco Collado y los periodistas Juan Ramón Aramburu y Cristóbal González. Junto a Pascual Collado este mes se ha conocido igualmente el fichaje como asesor del abogado portuense Francisco Lara, quien fuera candidato del PSOE al Senado por la provincia de Cádiz en las dos últimas elecciones generales aunque sin lograr escaño.

En esta relación no se incluyen otros dirigentes socialistas que están trabajando en la Diputación pero como personal del Grupo Socialista y no del gobierno. Son los casos de Cristóbal Rivera (ex alcalde de Setenil) y los secretarios locales del PSOE en Arcos y Villamartín, Joaquín Macías y Diego López, respectivamente.