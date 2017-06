José María González: "El caso aún no está zanjado, y lo que tenga que pasar, pasará"

El alcalde, José María González, en declaraciones a Diario de Cádiz, ha celebrado que la Fiscalía haya decidido no presentar acusación por la denuncia interpuesta por el Partido Popular por sus afirmaciones, las de su jefe de Gabinete y las de un ex concejal acerca de la contaminación del agua en la barriada de Loreto en 2014. "No se entera el PP de que no hay una causa abierta contra ellos, de que no se puede judicializar todo", ha dicho González. "Lo que tenga que pasar, pasará sin duda", apuntó sobre el origen de la contaminación y sobre los derroteros que pueda tomar el caso en un futuro inmediato.

"Nos alegramos muchísimo de que la Fiscalía haya decidido no formular acusación alguna", manifestó el alcalde. "Éramos conscientes de que no estábamos ni injuriando ni calumniando a nadie, sino simplemente asumiendo un compromiso con un barrio entero que sufrió a finales de 2014 un acontecimiento aciago que no debe volver a repetirse. Y ese es precisamente nuestro afán: conocer lo que pasó, dónde estuvo la causa, para que no se vuelva repetir, porque Cádiz no se lo merece".

"No se entera el Partido Popular -dijo González- de que no hay una causa contra ellos, que no hay revanchismo político en esta ciudad y de que la política no puede judicializarse", añadió. En cualquier caso, el regidor no da por zanjado el caso. "Dijimos al barrio de Loreto que íbamos a buscar las causas; Aguas de Cádiz hizo un informe exhaustivo para esclarecerlas y, desde luego, no tuvieron su origen en Ortiz Echagüe. Y lo que tenga que pasar, pasará. No va a ser este equipo de Gobierno el que ponga trabas al desarrollo de los acontecimientos futuros".

Por su parte, el Grupo Municipal Popular mostró su rechazo a la decisión tomada por la Fiscalía en un comunicado de prensa. Desde el PP le recordaron al Ministerio Público que la Audiencia Provincial "sí ve indicios de delito" en las declaraciones que realizaron José María González, Manuel González Bauza y José Vicente Barcia tras la presentación del estudio realizado por la actual gerencia de Aguas de Cádiz.

Para ello, los populares señalaron que el auto de la Audiencia Provincial con fecha de 30 de diciembre de 2016 "desmonta de manera muy rotunda los argumentos dados" en el momento en el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz decretó el archivo de la causa.

El PP se ampara en el citado auto al señalar que la libertad de expresión no ampara "el empleo de frases en las que se atribuye la comisión de delitos dolosos que atentan claramente contra la honorabilidad". Asimismo, también lamentaron desde esta formación "que la Fiscalía no haya tenido en cuenta lo expuesto por la Audiencia en referencia al reconocimiento que hicieron los tres investigados de lo dicho en ese acto a la hora de confirmarlo en la papeleta de conciliación".

Con todo, desde el Grupo Municipal Popular lamentaron que, a pesar de estar personados en la causa como acusación, "nos hayamos enterado por la prensa en vez de ser notificados por la Fiscalía".