"La Junta primero discrimina a Conil y después busca excusas"

En los cuatro años que lleva de alcalde de Conil, Juan Bermúdez (IU) ha demostrado muchas veces que es un hombre tranquilo al que no le gustan los sobresaltos. Sin embargo, todo tiene un límite y este viernes el regidor explotó contra la Junta de Andalucía, a la que acusó de "sectaria y de mentirosa". La Administración andaluza había desvelado el día anterior que Conil no accedió a las ayudas para paliar los daños ocasionados por los recientes temporales porque ni siquiera lo había solicitado, y ello hizo explotar a Bermúdez.

En las explicaciones que el viernes dio a la prensa, la máxima autoridad municipal de Conil quiso dejar claro que fue él quien insistió ante la Junta para interesarse por estas ayudas pero que la Administración andaluza no sólo no atendió sus intereses sino que posteriormente elaboró por iniciativa propia una lista de municipios andaluces que debían ser beneficiarios de estas ayudas y entre los que no metió a Conil.

Bermúdez afirma que la Junta de Andalucía "ha ninguneado y discriminado al pueblo de Conil y ahora lo que busca son excusas que no se sostienen, diciendo que Conil no ha pedido ayudas".

Apunta Bermúdez que otros ayuntamientos de la provincia como Vejer o Barbate, así como otros de Málaga como el de Casares, que sí se han beneficiado de subvenciones y con los que el propio Bermúdez ha estado en contacto, tampoco habían entregado documentación alguna ante la Junta de Andalucía, sino que, por el contrario, recibieron un correo por parte del delegado del Gobierno andaluz respectivo solicitando la documentación pertinente una vez que salió la orden que regulaba las ayudas. "La sorpresa -según indica el alcalde- es que a Conil no le mandaron absolutamente nada, ni nos han pedido ni exigido ningún documento, sino que nos han dejado fuera; por tanto es totalmente falso lo que están diciendo, puesto que ninguno de esos ayuntamientos ha hecho nada diferente al de Conil".

El alcalde exigió a la Junta "que rectifique y que trate con el mismo rasero al Ayuntamiento de Conil". Para ello, este mismoviernes presentó en la sede de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz un recurso de reposición para intentar modificar la orden por la que se aprueban las ayudas concedidas.

Conil sufrió dos fuertes temporales. El primero fue el 27 de noviembre, que afectó también a Vejer, y el segundo fue el fin de semana siguiente, el 3 y 4 de diciembre, cuando hubo inundaciones muy serias en la provincia de Málaga, en el Campo de Gibraltar y de nuevo en la Janda litoral. Sin embargo, la orden de ayudas aprobada por la Junta sólo recoge los daños ocasionados a partir del 1 de diciembre, entendiendo el Gobierno andaluz que el segundo fin de semana de temporal no afectó tanto a Conil.

Este argumento es rechazado por Juan Bermúdez, que no entiende por qué el decreto de la Junta no abarca también los destrozos ocasionados por la lluvia desde el 27 de noviembre. Además, apostilla que el fin de semana del 3 y el 4 de diciembre cayeron en Conil más de 120 litros por metro cuadrado.