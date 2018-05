La Junta da por finalizados los dragados en las bocanas de los puertos de Barbate y Conil

La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dio ayer por finalizados los dragados de emergencia realizados en los puertos de Barbate y Conil, donde se han retirado 20.290 metros cúbicos de arena para garantizar a la flota la navegabilidad en ambos puntos.

Las zonas dragadas habían acumulado grandes cantidades de tierra debido al temporal de fuertes lluvias y vientos del pasado invierno. Tras un par de semanas de labores, los trabajos "han restituido la normalidad en los canales de entrada de ambos puertos, dando respuesta especialmente a la petición de la flota pesquera de la zona, a quienes los frecuentes aterramientos dificultan el desarrollo de su actividad económica", según indicó en una nota la directora gerente de la APPA, Mariela Fernández-Bermejo.

En esta línea, ha señalado que ambas actuaciones "solventan en primera instancia el problema de calado en las bocanas de Conil y Barbate, aunque se está trabajando en sendos proyectos de dragado para su ejecución a medio plazo".

La inversión de estas labores en estas dos obras ronda los 80.000 euros, lo que, además, ha supuesto una aportación a la franja litoral correspondiente a la playa de Fuente del Gallo, en el caso de Conil, y a la playa de El Botero, en Barbate.

Esta actuación de la Junta, no obstante, recibió ayer la crítica del alcalde de Conil, Juan Manuel Fernández (IU), quien dijo tener información directa de que la arena retirada no servirá para regenerar las playas de su municipio. Bermúdez dijo que la arena que recibirán sus playas será del Placer de Meca y no la dragada en el puerto conileño y pidió a la Junta que rectifique.