La Junta toma medidas para acabar con los cortes de luz en la localidad

La Junta de Andalucía ha iniciado un "novedoso procedimiento administrativo" para "eliminar" los continuos cortes en el suministro eléctrico que se vienen produciendo en la localidad desde hace años. Se trata de una iniciativa que "cubre el vacío de la normativa estatal reguladora" en este ámbito, según ha informado la Administración autonómica.

La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Cádiz, Gema Pérez, se ha reunido con el alcalde, Jorge Rodríguez, acompañados por técnicos de ambas administraciones, para abordar esta problemática motivada por "la falta de mantenimiento de tramos de línea cuyo titular es una persona particular no identificada, una situación que no contempla la norma". "El origen se encuentra en que hay tramos de ramificaciones eléctricas, cuyo titular es una persona individual, a los que se les da un uso común y que carecen de un adecuado mantenimiento. Por eso se terminan produciendo interferencias en la línea principal que suministra al municipio -procedente de Jerez-, lo que provoca cortes frecuentes para sus empresas y vecinos. Al no tener identificado al titular responsable de ese tramo, no se pueden abordar con él las medidas que eviten los cortes en el suministro", ha explicado la delegada territorial.

Según Pérez, "no es de recibo que por no conocer quién es el titular de un tramo de línea, toda una población se vea afectada por su falta de mantenimiento". "Ya que la administración reguladora, el Gobierno central, no contempla ninguna actuación al respecto, desde la Junta hemos estudiado cómo resolver la situación", ha precisado.

La iniciativa autonómica consiste en un procedimiento para "modificar la titularidad de las instalaciones que afectan a más de un particular", de manera que "pasaría a la compañía distribuidora -en este caso, Endesa-". "Así, la seguridad y el mantenimiento de las mismas pasan a ser realizados por dicha empresa, en lugar de depender de la persona que antes era titular. Con esta medida mejorará considerablemente el suministro y, a la vez, se podrá detectar y atajar antes y de un modo más efectivo las interferencias que continúen en esos tramos rurales", asevera.

Por su parte, el alcalde ha destacado que "parece ser que está más cerca la solución a la mayor parte de los problemas de suministro eléctrico que sufre Trebujena". El Ayuntamiento se reunirá con la plataforma local contra los cortes de luz y, posteriormente, convocará un encuentro público para explicar lo planteado.