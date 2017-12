Liaño deja el PP para fundar el partido Vamos con Rota

De ser un referente del PP en la provincia a fundar un nuevo partido político. Juan Antonio Liaño, quien fuera 16 años concejal en Rota (1999-2015) y quien llegara a ser vicepresidente de la Diputación durante el mandato de José Loaiza (2011-2015), se resiste a dejar la política. Por eso, esta tarde desempeñará un papel preponderante en el acto de presentación de Vamos con Rota, una nueva formación de corte centrista que él preside y que nace con la ilusión de ser alternativa de gobierno a partir de las elecciones municipales de 2019.

La presentación en sociedad de este nuevo partido será a las 20.30 horas de hoy en el salón de actos de la Biblioteca Municipal Rafael Alberti y ayer Liaño no podía disimular su ilusión ante este reto. "Por ahora somos unos 40 roteños los que nos hemos unido en este proyecto con el único objetivo de mejorar nuestra ciudad", explica mientras añade que Jessica Lara será la secretaria general de Vamos con Rota. A un año y medio de las municipales, Liaño reconoce que el reto que tienen por delante es "difícil pero no imposible". "Buscamos rascar votos, sobre todo entre los votantes de Roteños Unidos, de cara a meter cabeza en el Ayuntamiento y ser alternativa de gobierno". Y explica que en política el adversario siempre es el que ostenta el poder: "Nuestro rival en este caso es el gobierno del PSOE, aunque entiendo que quienes más nerviosos se han puesto con el nacimiento de Vamos con Rota son Roteños Unidos y el PP", apostilla.

El divorcio entre Liaño y el PP tiene una fecha clave: diciembre de 2016. Hace un año Liaño quedaba absuelto en el caso Uniformes y esperó que su partido le llamara para retomar un papel preponderante que él mismo dejó de lado por su imputación. "Pero nadie me llamó y ni siquiera contaron conmigo en el pasado congreso local. Comprobé que el partido en el que había dejado mi vida me había dado de lado y hace un mes firmé la baja". Hoy reconoce que está triste por el trato que le dispensó el PP "pero no tengo ánimos de venganza", asegura.