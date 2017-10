Loaiza (PP) lamenta que el PSOE use el CES para atacar al Gobierno central

El portavoz del PP en la Diputación, José Loaiza, acusó ayer a la presidenta de esta institución, Irene García (PSOE), de usar su cargo "para dividir, confrontar y destruir la unidad de acción del Gobierno de España con ayuntamientos y Mancomunidad del Campo de Gibraltar ante el Brexit". Loaiza lamentó que, pese a que el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, pidió a Irene García que el Consejo para el Desarrollo Económico y Social que se celebró en La Línea no fuese usado como "arma arrojadiza" contra el Gobierno de Rajoy, "se ha constatado que la presidenta de la Diputación ha asumido el papel de pirómana". "A Irene García no le interesa el Campo de Gibraltar, sino abrirle frentes al Gobierno del PP, manipular y confrontar sea cual sea el coste", remachó el ex presidente de esta institución provincial.