Luis Fonsi conquistó SanlúcarEl cantante puertorriqueño combinó baladas y electro latino con motivo de su gira mundial

Con el mensaje "eres lo que vives, lo que amas y lo que bailas", el cantante puertorriqueño Luis Fonsi conectaba sin fronteras con los corazones de todos los fieles a su música latina. El jueves el teatro municipal de Sanlúcar aglutinó a más de 2.000 personas que bailaron, cantaron y se emocionaron con los temas con los que el artista ha triunfado durante las dos décadas de su carrera musical.

Con la introducción del tema Tanto para nada se abrió una noche que estaba lista para "gozar y bailar", tal y como vociferó el cantante. Rápidamente con Corazón en la maleta se ganó a su público, que al son de las palmas movían las caderas a la vez que lo hacía Fonsi con sus bailarinas. Un público de todas las edades y condiciones, ya que lo que más abundaban eran parejas de enamorados esperando oír las baladas románticas características del artista del momento. Los más pequeños también disfrutaron del concierto, pero a ellos les interesaban otro tipo de música y es que el tema del año, Despacito, ha conseguido cautivar a todos. Al grito de "¡Luis Alfonso canta el despacito!", los niños pedían impacientes oír la canción estrella de esta temporada.

Se trata del mítico tema con el que Fonsi ha batido todos los récords mundiales desde su lanzamiento de cara al nuevo disco. La canción fue interpretada hasta en dos ocasiones, una durante el comienzo y la otra como colofón final al espectáculo musical. Tanto dentro como fuera del recinto (donde había cientos de personas escuchando sus canciones), la gente bailaba suavecito al compás del artista, sin perder detalle de cada pasito que daba Fonsi.

Ráfagas de fuego, humo y luces hacían de la puesta en escena un espectáculo increíble. A pesar de algunos fallos técnicos (propios del directo) su público le perdonó cuando les deleitaba con sus canciones. El cantante se mostró muy agradecido con los allí presentes refiriéndose a ellos como "bellos y lindos", bromeando constantemente y queriéndose fotografiar con ellos.

Love & Dance World Tour es el nombre que le ha dado a su gira 2017, una gira "en la que hay una mezcla de canciones corta venas y las que te ponen a bailar", explicó el artista a su público. En ella aprovechó para interpretar sus clásicos temas y algunos de los nuevos que incluirá en el nuevo disco que lanzará próximamente. Con Llegaste tú (dedicada a su hija) los más románticos bailaban y se emocionaban. Lo mismo sucedió con Aunque estés con él, Quisiera poder olvidarme de ti y Gritar. Toda una batería de temas que sensibilizarían a la persona más fría.

Fonsi no se dio por vencido y a pesar de hacer un parón para "tomar un whisky fresquito", como bromeó el artista, el puertorriqueño cogió el doble de fuerzas para tocar el resto de temas de su carrera. Desde Llueve por dentro, Échame la culpa, Por una mujer, hasta llegar a No me doy por vencido, como repaso a los clásicos de su trayectoria profesional.

Y como Nada es para siempre, también interpretada, a escasos momentos de que pusiera punto y final a su actuación, el artista Antonio José subió al escenario, para sorpresa de todos para cantar Aquí estoy yo. El cantante cordobés, que actuará en ese mismo escenario la próxima semana, consiguió darle ese toque flamenco que le caracteriza y combinó a la perfección su estilo con el de Fonsi, quien se despidió de él gritando "¡Viva Andalucía y el talento español!", en referencia al artista invitado.

Las despedidas no son fáciles, pero gracias a su tema estrella los fans le dijeron adiós con buen sabor de boca. Bailando y cantando se olvidan las penas; y Fonsi logró dejar a todos con ganas de más para el resto de su gira.