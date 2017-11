La mitología de la telaraña

Ante el pasmo y los porqués que producen las muertes por violencia de género, de denuncias de abuso sexual en el ámbito laboral, del número desorbitantemente mayor de ataques y amenazas a través de foros y redes sociales si te manifiestas mujer, del aumento de las actitudes machistas entre los adolescentes, quizá sea bueno recordar que la violencia de género no es sólo la que tiene un eco gore en los medios. Que puede ser sutil, que suele ser invisible y que permea todos los ámbitos. Violencia de género, recordaba Amnistía Internacional, es todo lo que va de los micromachismos al asesinato; de la base, a la punta. Cualquier forma de machismo es una forma de violencia igual que lo es cualquier forma de racismo, porque parte de una relación de desigualdad y subordinación.

Nuria Varela radiografiaba hace quince años la violencia de género en Íbamos a ser reinas: un tema que comenzó a investigar en 1993 cuando, como apunta en el mismo libro, "los maridos españoles mataban más que ETA". Un título que recupera ahora, actualizado, Ediciones B, y ante el que la autora tiene "sentimientos contradictorios": "Pensaba que, quince años después, un libro como este no haría falta -explica-. Y resulta que, después de todo este tiempo, quizá los conceptos estén aún más confusos".

"Lo que vemos es que estamos en un momento de fuerte reacción patriarcal y retroceso, no sólo por el número de víctimas , sino también, por todo lo que tiene que ver con la igualdad -continúa Varela-. A lo largo de estos años, no se ha terminado de entender que el móvil del crimen machista es la desigualdad. Para que haya violencia de género tiene que haber una relación de desigualdad de partida".

Una vez empiezas a ver cómo funciona el mecanismo, es imposible no ver la enorme estructura que lo rodea todo. Desde el lenguaje sexista, hasta el paternalismo o la condescendencia, desde la invisibilidad a la cultura de la violación, de los trabajos "propios de su sexo" -si en un trabajo hay labores menores, las hará una mujer; si hay tareas domésticas las hará también, de una forma u otra, una mujer-, a fenómenos nuevos como la hipersexualización de las niñas. "La cultura -apunta Varela- repite continuamente discursos de desigualdad, los repite tanto que los ha conseguido normalizar y hacerlos invisibles, pero se vale de muchísimos instrumentos para ejercer su violencia simbólica".

Los nódulos de esa enorme estructura invisible, de esa tela de araña, funcionan a través de mitos y creencias. Por ejemplo:

- - - - - - - - - - - - - - -

(MITO)

Las mujeres

mienten.

Este mito está metido en el folclore y la sabiduría tradicionales. ¿Qué hace Penélope por la noche, que amanece con ojeras? Las primeras páginas del Antiguo Testamento le dieron a esta especie nihil obstat. Si formas parte de un sistema que te subyuga, mentirás en algún momento para salir del control del explotador. Evidentemente, corrió a culparse al género, a la "raza de las mujeres", no a la circunstancia. La mujer debía obedecer y callar, cualquier otra cos, era rebeldía. Ese poso ha quedado hasta nuestros días. "Y por eso, a las mujeres, incluso a las niñas, no se las cree en los juzgados, y se admiten discursos como el de las denuncias falsas", indica Varela.

El hecho de que las mujeres mientan por condición genética tiene el mismo fundamento científico que el terraplanismo, desde luego. El tema de las denuncias falsas, sin embargo, sí que es una realidad acallada, según explica el abogado Enrique Montiél de Arnáiz, que ha dedicado su trayectoria a especializarse en violencia de género: "Cualquiera que trabaje en familia te va decir que el porcentaje oficial de denuncias falsas no coincide con la realidad -asegura-. Se han establecido como un recurso en las separaciones problemáticas. Medio en coña, decimos que muchas de las denuncias de género son en viernes: así, el acusado se come el fin de semana en el calabozo porque hasta el lunes no se trata. Todos los profesionales del Derecho hemos visto esto", asegura.

- - - - - - - - - - - - - - -

(MITO)

Los chavales son machistas pese a la

educación en igualdad.

La pregunta que nos hacemos todos es por qué han crecido las inercias machistas entre los jóvenes tras años de educación en igualdad. "Eso es falso, ¿qué educación en igualdad? -asegura Varela-. No tenemos una asignatura de prevención de violencia de género en todo el tramo educativo, incluida la universidad. La gente que no reconoce el sistema patriarcal no tiene herramientas. Ese es el bucle que hay que cortar. El patriarcado no se contempla como una estructura porque apenas se estudia en ningún sitio: ese es su éxito, haberse hecho invisible". Claro que se realizan, dentro del sistema educativo, labores de orientación y aviso. Pero son -denuncian los colectivos implicados- demasiado pocas, demasiado puntuales. Falta la continuidad frente al bombardeo cultural que es, desde luego, constante.

- - - - - - - - - - - - - - -

(MITO)

El feminismo es un discurso superado.

Todo el mundo está contra la violencia de género, o a favor de la igualdad. Y la igualdad, en cualquier caso, está prácticamente conseguida. "Cuando no hay un sólo parámetro que así lo indique -continúa Varela-. La violencia de género es el fenómeno que más muertes produce, y recibe el desdén político y social. Pensemos en la medios que se ponían para acabar con la violencia de ETA".

El periodista José María Calleja, implicado durante larga parte de su trayectoria en la lucha contra ETA, trató la violencia de género en su libro La violencia como noticia, y establecía paralelismos entre las víctimas: no sólo las igualaba el número de muertes, sino que ambas -decía- sufrían de "falta de comprensión, aislamiento social,viven inmersas en el miedo". "Es necesario situar a las víctimas de la violencia de género en el centro del debate político, como se hizo con las víctimas de los terroristas", afirma.

Al respecto, recuerda Nuria Varela, existen figuras como la apología del terrorismo, pero la violencia de género "es prácticamente impune: se archivan un montón de denuncias y se deniegan muchas órdenes de protección solicitadas. Se normaliza esa conducta porque no recibe sanción de ningún tipo". Con los datos del CGPJ en la mano, en la provincia de Cádiz, en el segundo trimestre de este año, se incoaron 362 solicitudes de protección, de las cuales se han denegado un total de 57. Llaman la atención, sin embargo, datos como el porcentaje de condenados por violencia de género: del total de acusados en ese mismo periodo en esta provincia, resultó condenado un 46%; en Palencia, el porcentaje sube hasta el 90%; en Tarragona, desciende hasta el 24%. Y la ley, como sabemos, es la misma.

Los números desmienten, desde luego, cualquier canto a la igualdad alcanzado. Empleo. El 58% de los parados en España son de sexo femenino; la diferencia salarial entre sexos es tan grande que las mujeres llevamos ya trabajando un par de semanas "gratis", y así seguiremos hasta fin de año. Por no hablar de la exigua visibilizacion y de los techos de cristal, que procuran una magra representación femenina en los círculos de poder político, académico, mediático y jurídico. Las denuncias por acoso laboral, tanto en el ámbito público como el privado, han subido según el último registro. "Evidentemente, un clima de precariedad laboral y de recortes sociales favorece este tipo de situaciones, pero es importante señalar que las situaciones de abuso laboral también se dan en ambientes de estabilidad, dentro del séctor público, aunque estos casos salgan menos a la luz -explica Charo Iglesias, desde Comisiones Obreras-. Lo primero que hacemos es ayudar a las víctimas a definir qué es acoso y a quién recurrir, porque muchas veces no lo tienen claro. Por eso en las empresas también estamos introduciendo protocolos de sensibilización al respecto. La mayor parte de las mujeres -continúa- tienen miedo de que todo se vuelva en su contra: han de justificarse, tener testigos, contar con el rechazo de la propia empresa o que las perjudiquen de alguna forma, o superar la vergüenza o la incredulidad ante su propia familia". La mujer miente, recordemos. Aun así, cada vez se registran más casos, "que afectan a todo tipo de experiencia, puesto o carácter (porque esa es otra cosa que se dice: que lo mismo estamos hablando de personas, mujeres, hipersensibles, algo neuróticas...), aunque el rango de edad es tirando a joven. En el ámbito de la hostelería o de camarera doméstica, ya ni te cuento. Otra historia, es que esas denuncias consigan salir adelante, por diversas circunstancias. Muchas veces, son las propias víctimas las que deciden no continuar", continúa Charo Iglesias.

- - - - - - - - - - - - - - -

(MITO)

La naturaleza del hombre es violenta.

hay veces que no puede controlarse. "Quizá de todos los mitos que rodean la violencia de género, este sea el más extenido y el más peligroso", recoge en su libro Nuria Varela, que apunta un dato interesante: más del 85% de los agresores de mujeres no están diagnosticados como enfermos mentales.

- - - - - - - - - - - - - - -

(MITO)

El Ángel del Hogar.

Hay veces que los mitos, los axiomas machistas, quedan desfasados y han de evolucionar. Por ejemplo, el ajado ángel del hogar tenía ya tantas polillas que hubo de mutar al de "ángel de los cuidados": ¿quién va a cuidar mejor que vosotras, que lo hacéis naturalmente, que lo lleváis haciendo toda la vida? La dependencia y las tareas domésticas (remuneradas o no) se conciben tradicionalmente como "propias" de un género y tienen, también, cierto halo indigno -aquello que decían las abuelas: "¿Un hombre? ¿Lavar los platos? ¿Poner la mesa?"-.

- - - - - - - - - - - - - - -

(MITO)

El amor romántico.

y de corte redencionista como modelo de realización última. Tomemos unos cuantos ejemplos: los tronistas de MYHYV, que obtiene su gran bocado de entre la audiencia adolescente. Gran Hermano, programa que el Instituto de la Mujer ha denunciando como "caldo de cultivo de la violencia hacia las mujeres". Crepúsculo, ese auténtico tesoro que exalta la anulación femenina; o 50 sombras de Grey -ya conocemos el chiste: si pasara en Vallecas, sería 50 órdenes de alejamiento-. Todos ellos, referentes en el imaginario que van sólo un paso más allá del modelo de príncipe azul y heroínas de encaje de los cuentos clásicos, y que no hacen más que relevar a esos arquetipos, ricos simbólicamente pero eclosionados, no lo olvidemos, entre los valores de hace más de dos siglos.

- - - - - - - - - - - - - - -

(MITO)

O Virgen, o puta.

Y la diferencia entre una y otra está en abrir la boca, en desobedecer, en decir que no, en ejercer el libre albedrío -Lilith: otro de los mitos fundacionales, junto al de la mentirosa Eva-. Este mito se alimenta especialmente, está claro, del aspecto sexual. Según datos del Ministerio del Interior, en España se produce una violación cada ocho horas. Según datos de la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia sexual o física. Un 12% de las mujeres europeas ha sufrido abusos en la infancia. Los abusos sexuales tienen condición de pandemia, como ha venido a demostrar el caso de Harvey Weinstein, cuya salida a la luz pública dio lugar a millones de testimonios tras la famosa etiqueta #MeToo. Aun así, "si una mujer es violada, parece que ha de esconderse o someterse al escrutinio o la duda, mientras que se multiplican las excusas para el violador", apunta Nuria Varela. Para la periodista, casos como el de Juana Rivas o el de La Manada se han convertido en paradigmáticos, y el apoyo que han despertado pone de manifiesto la continua indefensión que sienten las mujeres antes el sistema jurídico.

"Según tengo entendido -comenta, al respecto del juicio de La Manada, Enrique Montiel de Arnáiz- las charlas por wasap ya estaban registradas, porque se habían presentado en el auto, no sé si es que se habían vuelto a presentar. Quizá no se entiende que, si el juez ha admitido la polémica prueba del vídeo del detective privado, ha sido para proteger a la víctima. Si no admite la prueba, se puede alegar indefensión en un recurso. Si el acusado dice que no le han aceptado una prueba que puede ser exoneratoria o no, te cargas el juicio. Pueden admitir la prueba y ni valorarla. Si le quieres quitar importancia, no la puedes denegar, porque estás potenciado a una parte en favor de la otra. Aunque sean argumentos forzados y nos chirríen". Montiel de Arnáiz hace hincapié tanto en la importancia de denunciar - "Un juez tiene que estar, como dicen las películas, más allá de la duda razonable. Las sentencias no se dictan por indicios, que es lo que ocurre en Twitter"-, como en el daño que hacen a la verdaderas víctimas las denuncias falsas: "¿Crees que no saldrá en este juicio la denuncia de la falsa violación múltiple en la Fería de Málaga?".

"Esta es la nueva misoginia: toda una serie de discursos que, a fuerza de repetirse y de tener, tal vez, una pizca de verdad en ellos, se creen -resume Nuria Varela-. Negar es la mejor arma, porque estamos hablando de poder, y quienes tienen el poder, no lo sueltan. A día de hoy, el 100% del poder religioso y militar del mundo es masculino; y el 90% del económico, es masculino. La lógica desmonta el sistema de privilegios, por eso el machismo tira de costumbre, de las cosas que han sido siempre así, de lo que Dios quiere".

La latinista Mary Beard acaba de publicar precisamente el título Mujeres y poder. Recuerda que a Filomena le cortaban la lengua para que no pudiera hablar de su violación; o que, en La Odisea, Telémaco mandaba callar a su madre, Penélope, y ella se retiraba a tejer ardides en su telar, por la noche, a la luz de las velas. Cualquiera puede ver que lo interesante de la historia comenzará a pasar cuando lo que se tejía bajo la penumbra empiece a salir a la luz.