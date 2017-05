EL MURO DE TRUMPABRE LA PUERTA A CÁDIZ

Hacer del problema una oportunidad. Este viejo axioma es el que se quiere aplicar a un sector, el comercial, enfocado a un país cuyas exportaciones dejarán pronto de ser importantes donde hasta ahora lo fueron. El muro que el presidente de EEUU, Donald Trump, pretende levantar en la frontera con México no ha hecho sino abrir la perspectiva. Ahora, las empresas del país centroamericano, sus comerciantes e instituciones, miran sin reparos a Europa. Y, sobre todo, a España.

Lo saben bien los empresarios de la provincia de Cádiz que, junto a representantes de la Cámara de Comercio gaditana y de la Diputación Provincial, participaron hace una semana en una misión comercial que les llevó hasta allí, todo enmarcado dentro de los actos de conmemoración del Tricentenario de la Casa de Contratación de Cádiz. Sabían que esta visita causaba expectación porque las agendas de negocio estaban ya cerradas antes de salir de España. Pero a la vuelta la conclusión es aún más contundente: "Es el momento de dar el paso, de vender en México, pero también de vender Cádiz allí". Son palabras de Manuel Álvarez, director del Área de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Cádiz. Y sus palabras son refrendadas por hechos, tantos como casi 58 millones.

Algunas de las firmas que han viajado a México han vuelto con acuerdos ya cerrados

Esa cifra, exactamente 57.931.022,80, son los euros en exportaciones desde Cádiz a México a lo largo del año 2016. De hecho, ese país es actualmente el segundo inversor más importante en España de origen no europeo. Y eso, desde el sector empresarial y comercial gaditano, quieren aprovecharlo.

Recuerda Manuel Álvarez que la última visita (o "misión comercial", como se llama oficialmente) a México hace unos seis años "las sensaciones no tenían nada que ver; entonces, a pesar de que había marcas gaditanas de alimentación o bebida allí, la idea generalizada era la de un país completamente dependiente del mercado de EEUU". Eso hoy ha saltado por los aires.

En esta visita, han acudido a tierras mexicanas empresas gaditanas de varios sectores: formación, consultoría, transporte, logística y marroquinería. De hecho, el sector turístico es uno de los que más interés ha despertado pero enfocado a destinos poco habituales, más allá de ciudades como Barcelona o Madrid. "Ahí la provincia de Cádiz tiene que aprovechar sus ventajas", aseguró Manuel Álvarez. De hecho, la visita gaditana estuvo acompañada de la consejera de Turismo de Tourespaña en México, Isabel Alonso. "Se mostró predispuesta a organizar una presentación, talleres o alguna acción formativa en 2018 en México para atraer a ese tipo de turistas que lleguen hasta Cádiz", indicó Álvarez.

En este sentido, el representante de la Cámara detalló que "el turista mexicano solía ir a EEUU o hacía turismo interior, y un 20% busca salir a Europa; es un perfil de turista con un alto poder adquisitivo y busca algo diferente. Ese porcentaje ahora puede incrementarse y Cádiz lo tiene que aprovechar".

En cuanto a la marroquinería, las acciones comerciales desarrolladas esos días en México se han centrado no tanto en trasladar allí el proceso de fabricación, ya que se da por sentado que es un valor añadido que se queda en la Sierra de Cádiz. Pero sí ha estado enfocado a la exportación formativa: "Hay que llevar alknow how de los maestros artesanos que tenemos aquí hasta México", explicó.

Todas han regresado con la impresión de haber aprovechado el tiempo. De hecho, algunas de ellas ya han cerrado acuerdos para 2018. "La sensación es de euforia y entre ellos, cuando volvíamos, se preguntaban por qué no había más empresas interesadas en ir a México", recuerda Álvarez.

A partir de ahora, el responsable de la Cámara de Comercio de Cádiz es consciente de que la pelota está en el tejado de las empresas gaditanas. "Se ha hecho un buen trabajo de venta allí, y ahora nos toca a nosotros saber sacarle partido para que cuando vengan las empresas mexicanas estar a la altura y responder", afirma.

Para la Cámara de Comercio, la provincia de Cádiz puede aprovechar el fuerte tirón que el empresariado español ya tiene en México y que se verá incrementado en el futuro. De hecho, Manuel Álvarez ofreció algunos datos. Actualmente, hay 6.000 empresas españolas establecidas en ese país y el ritmo de crecimiento que prevén los empresarios mexicanos es de algo más de una empresa al día, alrededor de 400 al año.

Del sector financiero, el 45% es propiedad de empresas españolas, fundamentalmente lideradas por Santander y BBVA. Del mercado que aglutina al sector de los vinos, el 30% es español. En el del aceite, ese porcentaje se eleva hasta el 95% y en el turismo, el 66% de las camas que se ofertan en México son de empresas españolas.

Otra enorme oportunidad que, a juicio de la Cámara de Comercio, se abre para las empresas gaditanas tiene que ver con las energías renovables. Manuel Álvarez detalló que "Iberdrola y Gas Natural ganan casi todos los concursos y en los próximos tres años se van a construir más plantas de energías renovables que todas las fabricadas en España en los últimos 20 años. Eso hay que aprovecharlo porque además hay muchas industrias auxiliares de ese sector en la provincia con un buen posicionamiento".

De los casi 58 millones exportados el año pasado por empresas gaditanas a México, más de la mitad, concretamente 41,4 millones, se correspondieron con ventas de combustibles minerales, aceites minerales y productos resultado de su desstilación. Sin embargo, el mayor número de operaciones de exportación se produjo en el sector de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, con 395 operaciones, más de la mitad de las 765 totales efectuadas el año pasado.

Y, ¿qué les interesa a los gaditanos de México? Según los datos de importaciones de ese mismo ejercicio, 2016, el año se cerró con un total de 11,1 millones de euros gastados. De ellos, la mayor parte fue para importar productos de fundición, hierro y acero, con un total de 6,1 millones de euros. La segunda posición en cuanto a montante económico, fue curiosamente también para bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

La misión comercial a México parace haber sido un éxito. En ella han contado con la presencia, entre otros, del consejero económico y comercial, Jorge Mariné Brandi, que hizo una presentación del mercado mexicano, sus oportunidades y particularidades a la hora de trabajar allí. También la directora general de la Cámara de Comercio de España en México, Joana Torrents; la consejera de Turismo de España en México, Isabel Alonso Piñar; o Pedro Yeste Martínez, jefe de servicio de Crecimiento Inteligente y Sostenible y Territorio Europeo del IEDT de la Diputación de Cádiz.