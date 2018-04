Macías (IU) critica la "ambigüedad calculada" del Gobierno sobre el futuro de la AP-4

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Fernando Macías, ha lamentado la "ambigüedad calculada" del Gobierno central al no aclarar los planes que tiene para la autopista AP-4 Cádiz-Sevilla tras la finalización de la concesión el próximo año. En respuesta escrita a la diputada de IU Eva García Sempere, sobre los planes del Ejecutivo central al respecto, el Gobierno ha contestado que "en relación con la finalización de la concesión de la autopista AP-4, Sevilla-Cádiz, la intención del Gobierno es no prorrogar el plazo concesional. Finalizado dicho plazo, revertirá a la Administración General del Estado que decidirá a partir de ese momento la forma de explotación de la autopista".

Para el dirigente provincial de IU, "se trata de una respuesta premeditadamente ambigua, que despierta más dudas de las que resuelve y que nos lleva a pensar que el Gobierno tiene miedo a decir a las claras qué piensa hacer con el peaje, y eso debe poner en guardia a la provincia".

Macías afirma que "el Gobierno no aclara cuál será la forma de explotación de la autopista tras recuperar la concesión, algo que nos parece inaudito a meses vista, puesto que la finalización de la concesión no es un hecho fortuito que se vaya a dar de la noche a la mañana, sino que se trata de un plazo suficientemente conocido y esperado, y sobre el que debe haber ya una decisión tomada". En este sentido, el también alcalde de Medina señala que "desde IU exigimos que digan ya, de una vez por todas, que el peaje no continuará, ni bajo la fórmula actual ni bajo ninguna otra; exigimos claridad, y lo demás, son juegos de trileros". Para Macías, "el Gobierno hace malabarismos semánticos para evitar por escrito una frase tan sencilla como que no habrá más peaje".