Martínez dice que el fin del peaje en 2019 está en su programa electoral, que si no se cumple se va

La diputada del PP en el Congreso por Cádiz Teófila Martínez ha afirmado que "no hay incertidumbre" sobre el fin del peaje de la AP-4 en diciembre de 2019 porque "no es interpretable". Además, ha recordado que venía en su programa electoral --cuando se presentó como cabeza de lista por la provincia al Congreso-- y "el día que no cumpla con un programa electoral, Teófila Martínez se va".

En un debate en Onda Luz Televisión, recogido por Europa Press, Martínez ha afirmado que "el día 31 de diciembre de 2019 se termina la concesión". "No hay más discusión, pasa al Estado como las demás infraestructuras", ha zanjado.

"Se acaba el peaje, no cabe hablar de prórroga", ha manifestado la diputada del PP, que ha añadido que "hay muchas interpretaciones interesadas", pero "se termina la concesión y la infraestructura pasa a ser del Estado, que asume la responsabilidad de su conservación y mantenimiento como el del resto de infraestructuras".

A su juicio, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "está siendo claro, otra cosa son las interpretaciones que se le quieran dar". "No hay incertidumbre, no soy nueva en esto, llevo peleando desde los años 90 por las infraestructuras de la provincia y si digo que se termina es porque va en nuestro programa electoral", ha incido Teófila Martínez.

La diputada nacional del PP ha insistido en que "no hay interpretación". "Tengo un pacto con el Gobierno y ese pacto es el programa electoral. A mí no me interpreten", ha concluido.