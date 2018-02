Mellizos separados por una bandera

Lo que la madre naturaleza y un mismo parto unieron con lazos de sangre, la burocracia parece que, ahora, quiere separar. Es la llamativa historia de dos hermanos mellizos, de 23 años y brasileños, que residen desde hace casi una década a caballo entre Villamartín y Huelva, que han solicitado la nacionalidad española y que a uno de ellos se la han concedido y sorprendentemente, al otro no.

"Es una situación casi esperpéntica", acredita Fernando Osuna, el abogado de estos mellizos, que cuenta que las vidas de los dos hermanos son idénticas. Ambos llegaron de Brasil hace unos años acogidos por unos familiares y desde entonces uno ha sido la sombra del otro y viceversa. Los dos han compartido las mismas estancias en Villamartín y en Valverde del Camino (Huelva) a lo largo de estos años, la misma cotidianidad, vínculos familiares, y sus vidas laborales parecen casi dos gotas de agua, con trabajos en el sector agrícola.

Pero nada de esto parece que le ha valido al Ministerio de Justicia cuando hace unos días notificó que a uno ya lo considera ciudadano español por derecho y al otro no. "Nos parece una decisión injusta y absurda cuando estos hermanos han estado compartiendo las mismas estancias aquí, en España, y en Brasil y tienen la misma vida laboral en nuestro país. ", explica el letrado. Así que el bufete ha puesto el caso en manos de la Dirección General de Registro del Ministerio de Justicia para ver si se puede solucionar este embrollo. La resolución llegó hace varios días y el mellizo al que se le ha denegado la nacionalidad española tiene un plazo de un mes para presentar un recurso. Las autoridades justifican su decisión argumentando que el afectado no ha acreditado lo suficiente la estancia necesaria en España. Un extremo que no comparte su defensa que sostiene que los hermanos van cogido de la mano, uno al otro, en sus vidas.

La defensa habla de que la administración "trata de modo desigual a estos mellizos, al considerar que en uno de ellos se cumplen los requisitos y en el otro no. Pero viven juntos, el trabajo de uno y otro es parecido, entraron en España a la vez", apostilla.

En la actualidad, los dos mellizos reparten su vida entre Villamartín y Huelva. Su caso lo han planteado a través del despacho que el bufete Osuna tiene en Villamartín y por mediación de sus familiares afincados en este pueblo. Los hermanos, cuyas identidad es R.B. y L.B., han compartido estancia entre esta localidad serrana y Valverde del Camino, donde trabajan en las campañas agrícolas. Los dos jóvenes llegaron a España de la mano de una tía residente aquí mientras que sus progenitores siguen viviendo en Brasil.