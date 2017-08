La N-340 registra colas de hasta 22 kilómetros entre Algeciras y Tarifa

La historia que se repite cada verano. Mes mes de agosto: colas en la carretera nacional 340 entre Tarifa y Algeciras. Entre Algeciras y Tarifa. La Dirección General de Tráfico (DGT) informó el sábado a la una y media de la tarde que las retenciones en este tramo habían alcanzado los 22 kilómetros, concretamente entre los puntos kilométricos 96, a la altura de la barriada de El Pelayo y 74, cuatro kilómetros antes de entrar en el acceso que conduce a la playa de Bolonia. Todo el litoral atascado. Un par de horas antes, algunos vehículos ya sufrieron retenciones a la altura del acceso al centro comercial Puerta Europa, en la circunvalación algecireña.

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, colgó en sus redes sociales una foto de las retenciones con el siguiente texto: "De regreso de un pleno en Mancomunidad pedido por el PSOE para implantar el horario de verano en Arcgisa (...) y mientras tanto kilómetros de cola en dirección Tarifa. Permítanme una opinión. Los políticos del Campo de Gibraltar no valemos un duro (me incluyo para que nadie se queje). Tenemos menos peso que una mosca, y en lugar de luchar por nuestras necesidades nos vamos a un pleno para que algunos se luzcan. ¿Cuándo vamos a despertar? Qué pena...".

Un mensaje que podría secundar cualquier alcalde, sobre todo el de Tarifa, Franciso Ruiz (PSOE), quien afirmó en una entrevista reciente que consideraba un "insulto" para su ciudad que el Gobierno central se hubiese olvidado de nuevo del desdoble de la carretera en los presupuestos para el año 2017.

"La ciudad está creciendo pero su desarrollo no está acompañado de infraestructuras. Creo que nos están ninguneando, que no nos están dando la relevancia que tenemos. Somos un referente turístico internacional y lo que pasa aquí no solo afecta aquí, sino que se proyecta a nivel mundial. No nos pueden ver únicamente como un pueblo de 18.000 habitantes", señaló el alcalde tarifeño.

De momento, las noticias procedentes del Gobierno apuntan a que se está redactando el estudio de impacto ambiental de la carretera, que es el único proyecto relacionado con esta vía que tiene asignación presupuestaria. En el último pleno, el Partido Popular de Tarifa se abstuvo en una moción relativa a la N-340 porque, según mantuvo su portavoz, Inmaculada Oliveros, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya está trabajando en ello con el desarrollo del citado estudio.

Las colas volvieron a repetirse ayer domingo al mediodía y a última hora de la tarde, aunque con un nivel de retenciones más bajo que el del sábado.