La plantilla de Navantia en La Isla convoca el día 22 una manifestación La Junta presentará el CFA en el salón aeronáutico de Le Bourget

Los trabajadores de la factoría de Navantia en San Fernando ya han decidido el día en el que llevarán a cabo una de las movilizaciones acordadas hace ya aproximadamente un mes. Ayer quedó fijado el próximo día 22 como la jornada en la que la plantilla de la factoría isleña se manifestará por las calles de la localidad tras salir de la planta, con el objetivo de "llevar a la ciudadanía y al ámbito político" las reivindicaciones de carga de trabajo, según expresó ayer el presidente del comité de empresa, Jesús Peralta.

En declaraciones a Efe, Peralta dijo que Navantia San Fernando es "el único centro de la compañía en toda España que adolece de carga de trabajo" y recalcó que la plantilla continúa adelante con el calendario de movilizaciones. Asimismo, señaló que "en principio no hay ningún avance" para la negociación del plan industrial, si bien "todo apunta que se iniciará a final de mes" esa negociación de uno de los "hitos fundamentales" para el futuro de la empresa.

"De momento hay muy buen talante y buenas palabras, pero los hechos no se producen a día de hoy, por lo que vamos a mantener el calendario de movilizaciones mientras no empiece esa negociación y no se resuelvan los conflictos que tiene la compañía antes de la movilización", concluyó Jesús Peralta.

En este sentido, hay que recordar que la factoría de San Fernando y toda la compañía pública siguen muy pendientes de alguna novedad con respecto al futuro del contrato con Arabia Saudí que posibilitará la construcción en el astillero isleño de cinco corbetas, lo que supondría trabajo y tranquilidad para toda la Bahía gaditana durante varios años. De momento, todas las fuentes apuntan a que esa firma podría producirse a final del presente mes de junio.

El próximo día 19, el salón internacional del sector aeronáutico que cada año se celebra en las instalaciones de Le Bourget, en París, acogerá un acto especial que tendrá como protagonista a la Bahía de Cádiz. Se trata de la puesta de largo ante posibles clientes de todo el mundo del Centro de Tecnología Avanzada Aeronáutico y Naval, conocido como el CFA.

Fuentes de la Junta de Andalucía confirmaron ayer que para la presentación acudirá una amplia representación de la Administración autonómica, así como de las empresas matrices que forman parte del propio centro, caso de Airbus.

Allí se dará cuenta de las perspectivas tecnológicas y de innovación que se pretenden lograr con el CFA para los sectores productivos naval y aeronáutico desde la Bahía de Cádiz. De hecho, la Junta se encuentra en pleno proceso de finalización de los trámites que permitan abrir antes de final de año la sede provisional del centro dentro de una de las naves de Navantia en Puerto Real.

De forma paralela, la Administración autonómica también está inmersa en la elaboración de la normativa que permita la adquisición del material y la tecnología necesarias para arrancar, para lo que destinará un montante de alrededor de cinco millones de euros.

El principal interés de la Junta en mostrar al mundo el CFA en esta cita parisina es que allí se darán cita todos cuantos tienen algo que decir en el presente y, sobre todo, en el futuro del sector aeroespacial mundial. Así, junto a representantes de la Junta se espera que asistan otros de la propia Airbus y de Navantia, como industrias tractoras, pero también de firmas de proveedores e industrias auxiliares que colaborarán en esta iniciativa. Por eso se buscará en Le Bourget captar la atención de nuevos clientes que decidan, incluso, instalar nueva sede en la Bahía de Cádiz.