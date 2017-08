La ONCE creó 344 nuevos empleos y aumentó las ventas un 8,6% el pasado año en la provincia

La ONCE ha afianzado su tendencia al alza iniciada en 2015 en Cádiz con más ventas de sus productos de juego, más inversión social, más acción solidaria y más empleo para personas con discapacidad en Cádiz, según el informe de valor compartido de la ONCE, Fundación ONCE y sus empresas sociales Ilunion, con la creación de un total de 344 nuevos empleos y un 8,6% más de ventas en la provincia.

La memoria de actividades de la entidad ha sido presentada este lunes por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la Organización en Cádiz, Alberto Ríos, junto a los directores de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, y en Algeciras, Concha de la Fuente.

En cuanto a los datos relativos a las ventas, la ONCE llegó el año pasado a un total de 112,07 millones de euros, que representan un 8,65% más que el ejercicio anterior y que suponen el 20,52% del conjunto de las ventas de la organización en la comunidad autónoma.

En premios, la ONCE ha repartido un total de 57,38 millones de euros que suponen el 51,2% de la recaudación, de los 279,61 millones repartidos en toda Andalucía. De cada 100 euros que ingresa la ONCE, 51,2 euros se destinan al pago de premios, y el 43,6% a empleo y cobertura de prestaciones sociales.

El delegado de la ONCE ha fijado como prioridad máxima de la organización la creación de empleo, "como garantía principal de integración. Así, la entidad creó en el último año 344 nuevos puestos de trabajo en Cádiz y cuenta en la provincia con un total de 2.467 trabajadores. El 57% de ellos tienen alguna discapacidad aunque ese porcentaje se eleva al 87,37% cuando se refiere a trabajadores en los centros de la ONCE. Del total de la plantilla el 44% son mujeres.