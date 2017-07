El Obispado pide al edil de IU Puerto Real que deje su cargo en una cofradía

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puerto Real, José Alfaro Berenguer, no podrá seguir compatibilizando su cargo como edil en la oposición con el de Fiscal de la Hermandad Sacramental de Jesús de Medinaceli en la misma localidad.

No lo hace por decisión propia sino a petición del Obispado de Cádiz, que pidió al concejal que dimitiese de su cargo temporalmente (mientras fuese concejal) para evitar que se diesen "situaciones conflictivas".

Alfaro fue muy crítico con el acto de entrega de la medalla de Cádiz a la Virgen del Rosario

José Alfaro es uno de los pilare de la Hermandad del Medinaceli, a la que pertenece prácticamente desde su fundación, ostentando distintos cargos. Hasta ayer era el Fiscal de la cofradía. Sin embargo, no ha sido necesario que dimitiese del mismo puesto que la Hermandad sacramental celebró ayer el acto de toma de posesión de su nueva Junta de Gobierno, en la que Alfaro iba a continuar tras las elecciones del pasado 9 de junio, y optó por no jurar el cargo. Sí seguirá formando parte de la nómina de hermanos del Medinaceli y ejerciendo su labor de catequista en la parroquia María Auxiliadora.

Al parecer una de esas "situaciones conflictivas" se dio en el pleno del pasado mes de junio cuando el edil, único representante de IU en el plenario municipal, apoyó la propuesta de Podemos para que Puerto Real se uniese a una red de municipios laicos que garantizase la independencia afectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa, y evite privilegios fiscales, económicos y simbólicos a las entidades de carácter privado, sean religiosas o no.

Aunque la propuesta no salió adelante por el rechazo del PSOE y el Partido Andalucista, el concejal de Izquierda Unida dejó muy claro el posicionamiento de su partido y criticó con sorna que Podemos hablase de laicidad en Puerto Real mientras que en Cádiz entregaba una medalla a la Virgen.

"Creemos que no es el momento adecuado para que se traiga esta moción. Se debía haber presentado mucho antes o esperar a que pase la marejada de lo que está ocurriendo en Cádiz después de la entrega de la medalla a la Virgen del Rosario", dijo el edil nada mas iniciar su intervención.

En la critica a Podemos por el doble posicionamiento en el tema de la laicidad, José Alfaro recuperó unas declaraciones de la parlamentaria Teresa Rodríguez en las que decía que la Semana Santa no era de la Iglesia sino del Pueblo. "Ahora me entero yo que la Semana Santa no es de la iglesia, y tengo mucho conocimiento de causa, como todos ya sabéis", apuntó. También bromeó con las declaraciones de Pablo Iglesias en las que dijo que la entrega de la medalla era "una decisión muy laica".

La critica del edil puertorrealeño a la decisión tomada en Cádiz fue amplia y recordó que incluso muchos votantes de Podemos lo habían criticado porque "si esto lo hiciese un ayuntamiento del Partido Popular tendría sentido, pero no entiendo que se haga en Podemos". Alfaro se alegró de que Ganar Cádiz en Común (la confluencia donde participó IU), "hubiese puesto sentido común y votase en contra".

Tras la critica anunció que su voto será a favor de la laicidad pese a las "incongruencias" de Podemos para "que no digan que nosotros estamos en contra del laicismo", finalizó.