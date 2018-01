El Obispado de Jerez estudiará la queja que presenten las costaleras

El delegado diocesano también aclaró que de momento no había llegado hasta el Obispado ninguna reclamación de estas mujeres, aunque según afirmaron ellas, darán este paso en los próximos días. Sí se han dirigido ya al delegado diocesano los responsables de una de las hermandades implicadas en esta polémica, aunque Perea no quiso hablar de cuál se trataba, para explicar que en su caso el asunto se había visto incluso en Cabildo, con la intención de aportar toda la documentación necesaria para justificar la decisión de apartar a las mujeres de las cuadrillas este año.

Matilde Roselló: "Esto no se va a quedar así"

El Ayuntamiento de El Puerto, gobernado por PSOE e Izquierda Unida, no tardó ayer en hacerse eco del veto de las dos hermandades portuenses a las mujeres costaleras. La concejala de Igualdad, de Izquierda Unida y que precisamente está desarrollando desde hace tiempo campañas de coeducación en los centros educativos portuenses, llamó a primera hora de la mañana por teléfono a las dos costaleras que han dado la cara, Maika Anelo y Andrea de la Flor, para que le contaran de primera mano lo ocurrido. Tal y como ellas mismas avanzaron el día anterior, estas hermandades (Borriquita y Soledad) han cambiado de capataces en sus pasos de misterio y estos han decidido que no salgan este año las mujeres costaleras. "Me he solidarizado con ellas y tendremos próximamente una reunión, tienen todo nuestro apoyo", explicó al concejala, quien considera que es "muy fuerte que se permitan el lujo, en pleno siglo XXI, de discriminar a las mujeres, es algo que no cabe en ninguna cabeza. Yo estoy trabajando la coeducación en los centros educativos con los niños pequeños. ¿Y ahora cuando somos adultos nos van a segregar? Esto no cabe en ninguna cabeza sensata y humana", dijo.