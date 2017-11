Objetivo, levantar el vuelo

El pujante sector aeronáutico en la provincia de Cádiz es algo más que Airbus o sus principales proveedores. Hay más. Son los pies de ese gigante y se reparten por toda la provincia. Uno de ellos es M&M (Mecanizados y Montajes Aeronáuticos) y cuenta con la particularidad de que hace casi dos años contó con la inesperada ayuda de un grande de esta industria: nada menos que Domingo Ureña, que hasta hacía poco era el presidente de Airbus Military en España. Su salida del consorcio propició que se introdujese en las raíces de las que hasta entonces había dependido.

Y así llegó hasta Cádiz. "¿Por qué? Porque me encanta esta provincia, me llamaron y me dijeron que viniese a echar una mano para evitar 200 despidos", recuerda hoy Ureña. Pero tras su llegada, encontró algo con lo que no contaba: unas deudas anteriores a su adquisición del accionariado que han estado a punto de dar al traste con esta empresa que tiene tres fábricas, dos en El Puerto y otra en Espera. Junto a Domingo Ureña llegó a Cádiz otro grande de Airbus, el que fue director de Operaciones del grupo, Luis Pizarro.

Ambos tuvieron claro que querían apostar por M&M más allá del tradicional taller de chapa y pintura. Tenían que aprender a trabajar y pensar como empresa que quiere llegar al mercado internacional. Pero, para eso, necesitan con urgencia refinanciar esa deuda a corto plazo. "Tenemos que pasar el pico de la montaña y, una vez logrado, empezar a funcionar como una empresa normal", dice Ureña. Por eso, esta misma semana ha mantenido en Sevilla una reunión con altos representantes de la Junta de Andalucía. "Le pedimos un aval para poder acometer la refinanciación de esa deuda, no estamos pidiendo dinero ni subvenciones, sólo que nos echen una mano para que esta tierra no pierda otra empresa y 200 trabajadores", dijo nada más acabar la reunión. Y las sensaciones son positivas. "Creo que han empezado a entender esta filosofía en la Junta y creo que están por la labor", añadió. De hecho, la semana próxima han vuelto a concertar otra reunión para lograr llevar de las sensaciones a los hechos esta situación. Porque, además, ha de ser pronto. Según Ureña, "en noviembre tenemos que tener la solución definitiva para pasar de las palabras a la acción. Hemos enseñado a la Junta nuestro plan de crecimiento, nuestra facturación y creo que empiezan a entender que M&M merece la pena", aseguró.

Si algo caracteriza al ex CEO de Airbus Military en España es su empeño. "Sigo creyendo en esta empresa, sigo creyendo firmemente en que esto lo tenemos que sacar adelante y yo no soy de los que pierdo, ni mi gente tampoco; si nos hemos metido aquí es para sacarlo adelante", dice tajante.

Es un firme defensor de que trabajando y con un plan previo que genere confianza, toda meta es alcanzable. Lo asegura cuando recuerda que aquellas prisas de diciembre de 2015, cuando llegó, "hizo que metiera en la empresa mis primeros 600.000 euros para evitar 200 despidos, y no se va a acabar así; lo vamos a conseguir". Dentro de ese plan preconcebido, esa hoja de ruta que le ha de llevar a nuevos mercados, a ser una de las grandes en el circuito aeronáutico, Ureña desvela las entrañas económicas de aquél taller de chapa y pintura. "Desde diciembre de 2015 esta empresa no ha generado ni una deuda más, vamos pagando absolutamente todo. En este momento tenemos 193 empleados. Hemos subido la facturación desde los 9,5 millones de cierre de 2015 a este año que queremos cerrar con unos 11,5 millones. El objetivo es llegar a 2020 con una facturación de 20 millones, lo que supondría además aumentar la plantilla. Vamos progresando y el trabajo entra".

El reto en este momento es hacer frente a deudas del pasado y, por otro lado, transformar la empresa y conseguir más trabajo incluso fuera de Andalucía, porque la faena doméstica "es la que es y en una situación como el A380, el A400M, el C295 y algún otro programa que no va tan bien como debería ir, el mercado doméstico da para lo que da". Hoy, los clientes principales de Ureña son Airbus Group, con un 55%; Aciturri, Alestis, Ogma (Portugal) o Mecachrome (Francia).

Su objetivo es cumplir con todos y ampliar la cartera. Para eso, asegura, "hemos invertido en transformar todo el sistema de gestión de la empresa, el Ministerio de Industria nos ayudó con un préstamo de Industria 4.0 para industria conectada, y hoy estamos transformándolo para hacerla más moderna y ser más productivos. Por otro lado estamos invirtiendo en maquinaria que necesitábamos renovar para tener más productividad y ser más competitivos; y al mismo tiempo tenemos que transformar una empresa de local a internacional. Formamos a nuestra gente para cambiar esa mentalidad".

Por tanto, el primer objetivo de no generar nuevas deudas, lo da por conseguido desde hace dos años. El segundo, es lograr ese aval de la Junta que permita hacer frente a los pagos generados tras renegociar la deuda anterior. Pero, antes, ha hecho los deberes: "Nuestra gente cobra sus salarios todos los meses, con los acreedores hemos negociado para llegar a acuerdos y recuperar todo lo que en su momento no se les pagó. Con el Ministerio de Industria, Hacienda, la Junta, etc. hemos llegado a un acuerdo y también con Seguridad Social. Pero en tan poco tiempo la empresa no puede generar tanta caja como para atender a los dos frentes. Hemos renegociado con todos ellos y hemos llegado a acuerdos razonables que podemos asumir. Estamos poniendo activos para rehipotecar y trabajando con la Junta para ver si nos avala parcialmente para lograr esa financiación".