Ogalla y Peña, dos que son unoLa gaditana y el jerezano presentaron 'De sepia y oro' en la tercera cita del Estival Flamenco

El entendimiento y la sincronía son su mejor baza porque cuando dos se convierten en uno ocurre algo especial. Pilar Ogalla y Andrés Peña juegan esa carta y ganan la partida, ya sea en De sepia y oro, el espectáculo que la noche del jueves presentaron en la tercera cita del Estival Flamenco, o en cualquier otro montaje que ideen la gaditana y el jerezano, una pareja de creadores que saben cuidar y mantener la chispa.

Cuando dos son uno se mueven a un tiempo con una estudiada naturalidad que ni Gemma Mengual y Andrea Fuentes. Y así lo hacen Ogalla y Peña, de corto y en colores encontrados en un zapateado lleno de vericuetos, tiempos y contratiempos donde es complicado no perderse.

El público lo agradecía, al igual que cada una de las cuidadas transiciones entre cuadro y cuadro, al igual que cada mimada estampa con la que se daba por cerrada cada parte de un espectáculo que nos recuerda de dónde venimos, de la herencia de una tradición que, en este caso, viaja con solvencia entre los kilómetros que separan Cádiz y Jerez, que no son tantos. Una alegría y una bulería por soleá y en un salto estamos bien juntitos si las conjuran esta pareja.

El atrás -con algunos pequeños excesos quizás debidos al sonido con el que los artistas no parecían cómodos del todo- arropó con sapiencia a la gaditana, que más bonita no se puede bailar, y al jerezano, que más carácter no le pudo echar. Brilló sobremanera el maestro Rafael Rodríguez que no en vano recibió una ovación cerrada del respetable que quiso compartir con el elenco el Baluarte de la Candelaria.

Emocionante la porfía de cantes entre los cuatro cantaores -Miguel Soto Londro, David Carpio, Anabel Rivera y Melchora Ortega- al igual que para los gaditanos lo fue la voz de Mariana que introducía a Anabel Rivera homenajeándola por tanguillos.

No se quedaron atrás las palmas de Cádiz, Roberto Jaén y Diego Montoya. Compás e inteligencia sobrada (siempre ocupando su sitio, brillando aquí, dejando que brillen allá, una lógica que se está perdiendo...).

Y Peña y Ogalla siendo uno, su punto fuerte. Y siendo dos en momentos brillantísimos como cuando la artista abrazó en solitario la guajira (donde no pudo demostrar un equilibrio más medido de donosura, elegancia y picaresca) o cuando Peña se lanzó a la soleá por bulerías, un hito de resistencia y contundencia. Andrés y Pilar. La fuerza y el viento.