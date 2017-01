Once meses buenos y uno malo

A Jerez diciembre le fue muy bien, tanto a los hosteleros (zambombas) como a los hoteleros (que prácticamente llenaron todos los fines de semana). A la provincia no tanto. Hay que remontarse hasta los años 2007 y 2008 para encontrar una cifra similar a la obtenida a finales de 2016 en cuanto a número de viajeros llegados a la provincia en el conjunto de los 12 meses. Han sido 2.454.248 las personas que durante todo el año pasado se decidieron a visitar algún punto de la geografía gaditana. Según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa cantidad de viajeros supone un incremento con respecto al ejercicio 2015 de 157.700 personas, es decir, un 6,86% más. No sólo los viajeros fueron más. También las pernoctaciones, es decir, quienes decidieron pasar una o más noches en los establecimientos hoteleros de la provincia de Cádiz. Según el INE, durante todo 2016 llegaron a ser 7.377.548, un dato aún mejor que el de viajeros ya que no hay cifra similar en toda la serie histórica que publica el organismo público desde el año 1999. Sólo se le acerca 2007, pero sin llegar a superar el ejercicio último. Ese dato, además, supone una mejora de más de medio millón de pernoctaciones con respecto al año 2015, un 7,5% más.Desde este punto de vista, también llama la atención la procedencia de viajeros y, por tanto, de quienes pernoctaron en la provincia. En el primer apartado, de los casi dos millones y medio de viajeros registrados, el 64,4% (casi 1,6 millones) eran residentes en España. El resto, un 35,6% (casi 872.000) venían del extranjero. Este porcentaje se iguala más a la hora de analizar las pernoctaciones, donde un 55,5% (algo más de cuatro millones) eran nacionales, por un 44,5% (más de 3,2 millones) que venía de otro país.Pero, dejando a un lado el conjunto del año, que ha sido bueno para la provincia, los datos de diciembre hacen empeorar una cifra que podía haber sido mucho mejor. No tanto por el número de viajeros y pernoctaciones, que sigue la tónica habitual de otros ejercicios siendo el peor mes de todo el año tras enero. Sino porque, a juzgar por las cifras del INE, se ha producido un brusco descenso en el número de establecimientos abiertos o de personal empleado.Así, en el conjunto de la provincia, el número de establecimientos que daban acogida a los visitantes fue a final de año de 291. El dato es mejor que el de diciembre de 2015, cuando fueron tan solo 284. Sin embargo, es el dato más bajo desde el mes de diciembre de 2001. Algo similar ocurre con el número de plazas disponibles en esos establecimientos. Las 21.773 de diciembre pasado suponen el dato más bajo desde el año 2002. Con respecto al personal empleado, en diciembre llegaron a ser 2.560 personas, por las 2.518 del año anterior. Hasta el año 2011, esta cifra se mantiene de manera aproximada (sube o baja poco de un año a otro), pero de ese ejercicio hacia atrás, siempre fueron más los que trabajaron.Además, también hay que destacar que en diciembre, la provincia de Cádiz, ocupó la posición número 13 de toda España en cuanto a viajeros recibidos, subiendo un escalón (puesto 12) en cuanto a las pernoctaciones.Tampoco es llamativa la estancia media registrada en diciembre en Cádiz, con dos días. Ese índice es el más bajo de todo el año, incluyendo enero, y el más bajo en un mes de diciembre desde 2013. Además, está por debajo de la estancia media registrada en Andalucía.Por zonas turísticas, las cifras del INE recogen se detienen en Algeciras, Arcos, Cádiz capital, Jerez, El Puerto y Tarifa. Sin embargo, a la hora de realizar una comparación por meses, las dos ciudades del Campo de Gibraltar no cuentan con datos ya que sólo registran actividad entre los meses de abril y octubre.En el resto de casos, referidos solo a diciembre, Arcos, por ejemplo, tenía 24 establecimientos abiertos, con 347 habitaciones disponibles, 769 plazas y 89 personas empleadas. Curiosamente, en la capital gaditana hubo a final de año menos establecimientos abiertos que en Arcos, con 17, la misma cifra que en diciembre de 2012. Además, la capital tenía 1.089 habitaciones disponibles (el año pasado fueron 1.225) y 2.216 plazas estimadas (por las 2.472 de 2015). Dieron empleo a 376 personas (12 más que un año antes). Con respecto a los datos de Jerez, el INE dice que fueron en diciembre 31 los establecimientos que abrieron, igual que el año anterior, con 1.694 habitaciones (por las 1.719 del año 2015) y 3.273 plazas estimadas (por las 3.316 del ejercicio precedente), siendo además este dato el más bajo desde 2008. Dieron empleo a 410 personas (20 más que un año antes). Por último, en El Puerto, hubo 23 establecimientos, con la salvedad de que el INEno ofrece datos del ejercicio 2015. Así, en diciembre pasado, El Puerto ofreció 1.068 habitaciones; 2.474 plazas, y dio empleo a 198 personas.Por último, del total de viajeros nacionales que llegaron a Cádiz en diciembre (67.635), más del 62% lo hicieron desde otros puntos de Andalucía, seguidos de los madrileños y, ya a cierta distancia, de los visitantes catalanes.