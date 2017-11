Operadores de turismo gay de diez países visitan la provincia

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz ha organizado con la colaboración de Turismo Andaluz la visita de trece operadores turísticos especializados en el segmento LGTBI a la provincia. Comenzó ayer y continuará hasta mañana. Estos turoperadores, procedentes de España, Argentina, Brasil, Colombia, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, México y Noruega, participarán el próximo viernes en el I Encuentro Internacional de Turismo LGTBI de Andalucía que tendrá lugar en Torremolinos, aunque en un primer momento la provincia de Cádiz iba a ser la sede.

El objetivo de este viaje de inspección es analizar las posibilidades de la provincia como destino para el turismo gay.

"Es un colectivo muy fiel al destino: si le gusta, repite", dice la diputada de Turismo

María Dolores Varo, diputada de Turismo explicó ayer que "el turismo gay despierta cada vez más interés para destinos y empresas. El colectivo LGBTI se caracteriza por tener grandes ingresos, y porque, al no tener en la mayoría de los casos cargas familiares, suelen practicar un turismo desestacionalizado, ya que no dependen de fechas escolares y no deben coordinar vacaciones con varios miembros de una familia al mismo tiempo. Además, se trata de un colectivo muy fiel al destino: si lo prueba y le gusta, repite año tras año".

Los turoperadores realizaron ayer una visita guiada a la ciudad de Cádiz. Hoy está previsto que conozcan Vejer, Conil, Medina y otros puntos turísticos de la comarca de La Janda antes de llegar a Jerez, donde se alojarán y podrán disfrutar de una zambomba flamenca en el Palacio Virrey de la Serna.

Mañana continuarán su recorrido por Jerez; pasarán por las Bodegas González Byass y la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. El turismo gay mueve más del 3% del volumen de turistas a nivel mundial y representa un 15% del gasto turístico total.