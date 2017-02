Ortiz anuncia su intención de volver a encabezar la candidatura a la Alcaldía

El alcalde de Vejer, José Ortiz, ha avanzado que se volverá a presentar a la reelección en los comicios municipales de 2019, fecha en la que ya habrá cumplido dos mandatos, que era el tope propuesto por él mismo cuando se presentó por primera vez a unas elecciones municipales en 2011.

José Ortiz aseguró que, tras una profunda reflexión con su familia, compañeros de partido y su dirección, ha decidido volverse a presentar a la Alcaldía de Vejer, ya que "son muchos los proyectos que se han ejecutado, pero la verdad que los proyectos que faltan por ejecutar me dan fuerza e ilusión, y hacen que haya reconsiderado de no volverme a presentar para concurrir de nuevo a las elecciones de 2019".

El regidor vejeriego expuso que "sinceramente creo que hay un trabajo iniciado, es verdad que me comprometí a estar ocho años, pero también tengo que decir que no hay mayor honor que ser alcalde de Vejer. He conocido en esta etapa las dos facetas de la política, la nacional y la local, y tengo que decir que la política local es la que me fascina, la que me apasiona y la que me gusta y me encanta". Ortiz destacó que mientras su puesto como senador beneficie a su pueblo, a la comarca y a la provincia seguirá compatibilizando ambos cargos

Igualmente expuso que entre los proyectos que se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está el futuro Parador de Turismo, al contar con consignación presupuestaria.