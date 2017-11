El PP acusa a la Junta de "quitarle a Cádiz 4,3 millones" previstos para escuelas taller

La parlamentaria andaluza del PP por Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, afirmó ayer que la Junta de Andalucía "le ha quitado a la provincia 4,3 millones de euros para los proyectos de Escuela Taller y Talleres de Empleo".

Según informó la formación popular en una nota, Ruiz-Sillero señaló que "jamás se ha visto un engaño en la materia tan grande, sin precedentes", explicando que "en la convocatoria del 7 de diciembre de 2016 venía que a la provincia de Cádiz se le iba a asignar, para estos proyectos, 8,5 millones y en la resolución provisional publicada con sólo 16 proyectos dan 4,2 millones".

Por ello, la parlamentaria andaluza criticó que la Junta "se ha quedado con 4,3 millones de euros destinado a formar a los desempleados gaditanos", pidiendo "que le devuelvan ese dinero a los parados para que se puedan formar en estos proyectos".

Asimismo, Ruiz-Sillero reclamó al gobierno andaluz del PSOE que "este dinero venga este año, porque tras cinco años sin formación, desde 2012, no podemos consentir que se saque una convocatoria en diciembre de 2016, no se resuelva de manera provisional hasta ahora, no se van a poner en marcha hasta mayo de 2018 y encima se queden con 4,3 millones de euros". Además, la parlamentaria popular lamentó que "sólo hay diez localidades con proyectos frente a los 44 municipios de la provincia, sin haber nada para la Sierra, comarca con mayor índice de desempleo, nada para La Janda, ni para los pueblos pequeños e, incluso, La Línea y Sanlúcar, muy castigadas por el paro".