El PP se reúne con los trabajadores de Impulsa El Puerto

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Germán Beardo, acompañado por el portavoz adjunto, Millán Alegre, volvió a visitar las instalaciones de Impulsa para mantener un nuevo encuentro con los trabajadores de la empresa municipal. Para Beardo "es una absoluta vergüenza el trato indigno y humillante que están recibiendo estos padres y madres de familia por parte de De la Encina, Fernández y su bipartito PSOE-IU. A los responsables de este gobierno se les debería caer la cara de vergüenza de ni siquiera haberse dignado a aparecer por Impulsa a dar la cara. No sólo no lo ha hecho el autodenominado gobierno social y progresista, sino que se les ha amenazado. Una actitud intolerable de dos partidos que forman un gobierno que mayoritariamente los portuenses rechazan".

Beardo considera que "hay que distinguir entre la responsabilidad de PSOE-IU de haber llevado a Impulsa a una crisis de liquidez tras haberse cargado la Zona Naranja, los aparcamientos subterráneos y otras vías de ingresos que tenía la empresa municipal, sin tener un plan de viabilidad alternativo para la misma, de la responsabilidad humana de dar un trato digno a los trabajadores. Se puede ser mal político y peor gestor, como ya han demostrado por activa y por pasiva, pero lo que es imperdonable es que no den la cara y se escondan debajo del sillón cuando han dejado sin cobrar media nómina de septiembre y quieren despedir a casi la totalidad de la plantilla sin pagarles inmediatamente la indemnización. No sólo han demostrado que no tienen ni remota idea de gobernar, sino que no han tenido el más mínimo respeto y sensibilidad con unos trabajadores de una empresa municipal."

Beardo exige que "de la Encina y Fernández no esperen a las elecciones de 2019, que se vayan de una vez para poder frenar la sangría que su desgobierno está produciendo a la ciudad".