Los cinco ediles del PSOE cierran su etapa política en el Ayuntamiento de Conil

Como estaba previsto, cinco de los seis concejales que conformaban el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento se despedían en el transcurso del pleno correspondiente a este mes.

Así, Salud Camacho, en representación de ella, y de sus compañeros Sebastián de la Flor, Ángel Camacho, Teresa Galindo y Encarnación Amado, tomaba la palabra para despedirse, un cometido que se vio complicado al emocionarse.

Con voz entrecortada y con lágrimas en los ojos, se despedía de la actividad política local que ha mantenido para el PSOE durante los últimos siete años, los tres últimos como portavoz municipales de esta formación política.

"Tras estos años en política", dijo, "he oído dos frases muy recurrentes, utilizadas en función de lo que le viniera bien a la persona que las decía: en el PSOE somos una gran familia o no he venido a la política a hacer amigos. Yo no me quedo con ninguna".

Luego tomaron la palabra Manuel Zara, del Grupo Andalucista, y Antonio Aragón, del Partido Popular, quienes destacaron la valentía que en su opinión habían mostrado los cinco integrantes del Grupo Municipal Socialista. En la despedida también participó el alcalde, Juan Bermúdez.

Los concejales dimisionarios han querido destinar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento los casi 20.000 euros que han cobrado como asignaciones al grupo político en los tres años de su mandato municipal.

José Antonio Gil, que se ha alineado con la nueva secretaria local, Eva Leal, se mantendrá como miembro del PSOE en la Corporación, al que se unirán, una vez tengan su credencial de la Junta Electoral Central, los números 7, 9, 11, 12 y 13, que corresponden a María Luz Sena, Inmaculada Leal, Laura Sánchez, Antonio Fernando Morillo y María José González.