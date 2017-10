El papel del PSOE frente una "derecha que no se entera" y quienes "prometieron el cielo"

La dirigente socialista destacó ayer el papel del PSOE en la provincia y el trabajo hecho desde el Gobierno de la Diputación y la treintena de alcaldías en su poder. Aún así, señaló que "hay mucha tarea por hacer". Para Irene García hay datos positivos pero "datos preocupantes" aunque, aseguró, cree firmemente en las posibilidades de la provincia de Cádiz" y es "un reto apasionante".

García no dudó en criticar a sus rivales políticos, a los que llamó a "superar la miopía política". "No necesitamos gente que dude de los acuerdos unánimes que se alcanzan con los agentes sociales, la ciudadanía está muy cansada", dijo refiriéndose al comportamiento del PP respecto al último Consejo Económico y Social. En el mismo sentido, la líder socialista apuntaba que hay muchos retos por delante, mucha tarea, y es necesario seguir consolidando al partido como referencia de la izquierda frente a lo que tenemos. "Una derecha que no se entera y que insulta la inteligencia de la ciudadanía en cuestiones como el Brexit, el nudo de Tres Caminos o Algeciras-Bobadilla; una izquierda tradicional camino de la irrelevancia y en brazos de la derecha como sucede en Castellar o Jimena; y unas fuerzas emergentes que prometieron el cielo y que se creían que antes de que ellos llegaran no existía el aire, que las instituciones no funcionaban y que los derechos sociales no se consolidaban", describió. Después, señaló, hay que ver "colas absolutamente lamentables en Cádiz capital para poder pedir ayudas sociales", apuntó presumiendo que eso no sucede en un ayuntamiento socialista.

La secretaria general del PSOE de Cádiz agradeció la presencia de una amplia representación de los agentes sociales y económicos, así como de la sociedad civil "imprescindibles para construir esta provincia y que han sido una pieza clave para no dejar en la cuneta a tanta gente en años de dura crisis".