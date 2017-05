"El PSOE ha trasladado a la Diputación la división de 'sanchistas' y 'susanistas"

El portavoz del PP en la Diputación de Cádiz, José Loaiza, criticó ayer el "descontrol político" en esta institución provincial "debido a las peleas internas y la falta de capacidad" del gobierno socialista. Según Loaiza, el PSOE ha convertido la institución provincial en un "búnker", un nido de "oscurantismo" y "opacidad" al servicio de las siglas que ahora sufre, además, el enfrentamiento entre las "dos facciones" del Partido Socialista dentro del Gobierno provincial.

Para el portavoz de los populares, el PSOE está trasladando a la Diputación la división entre 'sanchistas' y 'susanistas' "y dentro de los susanistas hay problemas internos en la provincia", dijo. El portavoz del PP puso como ejemplo el plan estratégico de subvenciones de presidencia y coordinación política, que ahora se ha dividido. En este sentido, advirtió que la presidenta, Irene García, y el vicepresidente primero, Juan Carlos Ruiz Boix, se reparten los fondos públicos en dos planes que antes formaba parte de una única actuación. "Han dividido en dos lo que antes era uno, dos cortijillos, me imagino que por cuotas de poder", manifestó Loaiza. "No se fían ni de ellos mismos", remarcó.

De otro lado, desde el PP inciden en el "oscurantismo" permanente y la "opacidad" del gobierno socialista de la Diputación de Cádiz, "que continúa sin dar explicaciones a cerca de los más de 500 decretos solicitados relativos a la gestión de la institución provincial", lamentó ayer en una rueda de prensa. "El PSOE pone trabas a la oposición para acceder y consultar documentos de la provincia", denunció Loaiza, que exigió al equipo de Diputación "el acceso total e inmediato" a los decretos de Gobierno a través de una herramienta tecnológica oportuna, como un portal de decretos, recuerda. "Tienes que hace un papel por cada decreto. Estamos en una Diputación del siglo XIX en cuanto a transparencia".

En esta línea, Loaiza acusó a IU y Podemos de ser "cómplices" por votar en contra de una moción debatida en pleno a propuesta del Partido Popular para facilitar información a los grupos de la oposición.

Así, desde el Partido Popular inciden en que García continúa "obstaculizando" y "entorpeciendo" en la Diputación el acceso a información de la oposición, demostrando su evidente falta de "transparencia" a la hora de gobernar. "No se contestan las preguntas a pleno, hemos pedido como va la liquidación de Tugasa y no se contesta y creo que los gaditanos no se merecen esto".

Entre sus quejas, el portavoz del grupo popular aseguró que se está incurriendo en el retraso en los pagos de subvenciones y facturas, y responsabiliza a la presidenta, Irene García, del "descontrol político" y la "poca capacidad" para defender los intereses de los gaditanos.