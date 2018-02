El PSOE calcula que 7.150 universitarios "se han beneficiado" de la reducción de tasas en Cádiz

El secretario Educación del PSOE de Andalucía y portavoz adjunto en el Senado, el gaditano Francisco Menacho, incidió en un encuentro con el Consejo de Estudiantes de la UCA, en el impacto de la medida adoptada por el Gobierno andaluz para bonificar las tasas de las matrículas universitarias. Aseguró que un total de 7.150 alumnos de la provincia de Cádiz se han visto beneficiados hasta el momento por esta medida "pionera" que reduce el pago de tasas universitarias a "una cantidad testimonial de siete u ocho euros".

Menacho resaltó que, a nivel andaluz, el balance tras la puesta en marcha de la medida alcanza ya a 76.550 alumnos, si bien la cifra puede incrementarse pues, como explicó, "ahora están llegando las becas denegadas del Ministerio por ese endurecimiento de requisitos en las notas y serán rescatados por el Gobierno andaluz al poder solicitar la bonificación de tasas".

Así, el senador socialista estimó que pueden ser unos 5.000 estudiantes más los que se sumen a esas cifras de bonificados en Andalucía, "donde queda clara la apuesta por la educación y la igualdad de oportunidades del Gobierno de Susana Díaz frente a un Gobierno que ha recortado becas, dificultado su acceso y que en definitiva, pretende que la educación superior esté solo al alcance de pocas familias".

Respecto a la posibilidad de aplicar esta medida a la UNED, Menacho criticó a Antonio Saldaña (PP) por exigir al Gobierno andaluz "lo que está en manos directas del Ejecutivo de Rajoy sin que hayan hecho nada". No obstante, explicó que "aunque en principio no se puede financiar a alumnos que no pertenezcan al sistema público de Andalucía, hemos llegado a un acuerdo para firmar un convenio especial con la UNED que permitiría ampliar la medida".