'Perdónalos Señor' por sus opiniones

Las redes sociales, que han sustituido a las tertulias que se hacían en las puertas de las casas por las tardes en las que se ponía verde hasta el más pintado, han puesto de vuelta y media al actor vejeriego Jesús Castro, que no se le ocurrió otro comentario que decir que en Barbate "se ve como un poco normal" el tráfico de drogas, en argumentación al personaje de narcotraficante que le ha tocado desempeñar en la serie 'Perdóname Señor' que Telecinco estrenará la próxima semana y que se rodó el pasado año en esta localidad y en las franjas costeras de Zahara, Los Caños y Zahora, además de en Marruecos.

Y una vez más, y ya son varias, se vincula el nombre de Barbate al tráfico de drogas, un 'San Benito' que los vecinos de esta localidad jandeña están más que cansados de cargar, pues refleja un estereotipo, es decir, una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable y que no se ajusta para nada a la realidad de la gran mayoría de ciudadanos, jóvenes y mayores, que luchan cada día por salir adelante en sus casas, sus empleos y sus estudios.

Desafortunado el comentario, porque para nosotros nunca ha sido normal"

En el programa de Bertín Osborne 'Mi casa es la tuya', emitido el pasado miércoles en horario de máxima repercusión -aunque con escasa cuota de pantalla esa noche según los estudios de audiencia-, los invitados fueron Jesús Castro y la actriz sevillana Paz Vega, que no tardó ni un segundo en recriminar al actor vejeriego lo dicho con un "no digas eso, yo lo dije en una entrevista y me cayó la de San Quintín".

Queriendo matizar sus palabras, Jesús Castro se metió en un jardín más grande del que se habría propuesto, ya que añadió que "para ellos, entre comillas, no hacen daño a nadie, no están robando, no están matando; y segundo, cuando un padre de familia lleva 30 años sacando a su familia adelante y de repente se encuentra con el cartón del paro en la cara, tú no tienes para la hipoteca ni para la luz, te llaman y te dicen: hoy te voy a dar un teléfono, te quedas a dos kilómetros de esto, si ves una sirena azul llámame cagando ostias y tira la tarjeta".

Paz Vega añadía entonces que "así está retratado en la serie", a lo que Castro matizaba: "Tal cual, es que no es más ni menos, tampoco es que todo el mundo en el sur se dedique a eso ni muchísimo menos, pero sí que hay una normalidad, que no lo ven como que estoy robando, de hecho te dicen trabajar".

Y ese fue el momento en el que las redes sociales dieron un vuelco y de alabar a Jesús Castro porque había elegido una receta con atún para prepararlo encebollado, se pasó a todo tipo de críticas por volver al 'San Benito' del que gran parte de esta población pretende huir desde hace mucho tiempo.

Tantas son las críticas generadas que el propio productor de la serie, el barbateño Frank Ariza, salía ayer al paso de esos comentarios, que calificaba de "desafortunados, porque para nosotros nunca ha sido normal, porque no todo el mundo nos dedicamos allí en el pueblo a estar traficando". En su opinión, "ha sido un mal comentario, ya que la serie no retrata eso, es un melodrama social donde hablamos de todos los problemas y las virtudes y las relaciones que puede tener una familia en un pueblo respecto a relaciones personales y familiares".

En las propias redes sociales Frank Ariza saludó a sus convecinos y les agradeció el cariño recibido durante el rodaje, a la vez que les invitó a ver el primer capítulo, donde los escenarios naturales de Barbate ante la cámara quedan "espectaculares".