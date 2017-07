Personas con movilidad reducida exigen a voces que se cumpla la ley

Un centenar de miembros de la Federación Gaditana de Discapacitados (Fegadi) se concentraron ayer frente al Centro de Valoración y Orientación (CVO), donde leyeron un manifiesto en el que pedían "que las entidades públicas acepten el mandato constitucional, velen por lo que debilita la accesibilidad y proporcionen las mismas ventajas que a los demás". Exigían en concreto que "se aplique un diseño integral, y no medidas provisionales, para una vía asequible que no obstaculice a los usuarios de sillas de rueda como es el caso de pavimentos en mal estado, señales verticales, papeleras o farolas impidiendo el paso en el acerado".

Los reunidos voceaban eslóganes como "cuando cae una barrera se abre camino", "para Navidad, regala accesibilidad", "menos escalones y más soluciones" mientras en una pancarta se leía "rompe mis barreras, no mis ilusiones".

José Manuel Porras, presidente del Cermi y director del centro de parálisis cerebral de San Fernando, dijo al término de la concentración que "hay 700.000 personas minusválidas censadas en Andalucía y más de 4 millones en toda España, y todas reivindican su derecho".

Francisco José Márquez Liñán, vicepresidente ejecutivo de Fegadi, declaró que "se pretende dar visibilidad a un problema importante como es la imposibilidad de que personas con movilidad reducida se vean en igualdad de condiciones al encontrarse con escalones o bordillos". Aun así, se mostró contento con la repercusión que dicha protesta tuvo, ya que hubo más asistentes de lo esperado."Como colectivo social tenemos que estar en la calle llamando la atención de la sociedad en general y de responsables políticos en particular, para que no sean simplemente frases hechas ni promesas incumplidas y se conviertan en realidades", añadió Márquez, quien además vaticinó que "si esto sigue así, a través de redes sociales y medios de comunicación lo haremos más visible y le iremos dando una vuelta de tuerca a estas movilizaciones". "El servicio jurídico tiene elaborado un modelo de denuncia que después del verano se difundirá entre todas las organizaciones para que pase a tener la obligatoriedad legal necesaria", anunció.

Antonia, una de las manifestantes, contó que "nos afecta a diario, a cada tramo de calle", y puso como ejemplo que a la hora de entregar el manifiesto "hubo problemas porque el ascensor estaba averiado". Su compañero Aarón añadió que "hay establecimientos que no cumplen con las normas y les dan licencia de apertura", y relató otras dificultades de su vida: "Se vuelve difícil ya que si una persona en silla quiere hacer un viaje solo, cuesta porque tiene que pedir ayuda, y a veces se dispone únicamente de un asiento pero como solo lo sufre el que lo padece, no nos damos cuenta". "Lo que en realidad pedimos con el manifiesto no es un privilegio particular si no la accesibilidad universal para todos", resumió.