"Pido disculpas, ha sido un problema administrativo"

"Este caso no ha tenido nada que ver con la liquidez. Afortunadamente, las cuentas de la UCA están saneadas. A lo que nos hemos enfrentado es a una demora administrativa por la complejidad de estas contrataciones. No quiero buscar excusas porque soy el último responsable de esos contratos. Pido disculpas y el problema se va a solucionar en días. Espero que esta semana y, como mucho, el próximo lunes".

El rector de la UCA, Eduardo González Mazo, quiso que esa declaración figurara destacada porque, según él, no quería eludir responsabilidades, pero, a partir de ahí, también quiso dar explicaciones acerca de cómo se pueden producir casos como el caso denunciado del profesor de Neurocirugía.

"Hay que entender la complejidad de la tarea de las actividades docentes en el periodo clínico, es decir, en los hospitales universitarios. Allí los médicos tienen que actuar como supermanes. Es decir, tienen una tarea asistencial, curar; tienen que investigar; tienen que hacer labores de gestión, administrativas... y tienen que ser docentes". González Mazo quiere dejar esa idea clara para, a continuación, dibujar cómo se producen las contrataciones de los profesores clínicos asociados, es decir, médicos que trabajan cada día en los hospitales y que, además, tutorizan a los estudiantes de Medicina. La figura del tutor clínico, que tutoriza por ser plantilla de un hospital universitario, es la que ahora se quiere impulsar desde la Junta frente al profesor asociado, que evalúa y recibe una muy pequeña retribución a cambio, es lo que puede haber generado desfases.

"El proceso de contratación para estos docentes es largo, ya que no sólo interviene la Universidad, sino también la Consejería y el SAS. Todos los pasos que hay que dar , que incluyen desde la convocatoria como primer paso a la baremación como último, con sus consiguientes alegaciones, lleva un proceso que difícilmente baja de cuatro meses. No son contrataciones como en otras facultades. En este caso se ha dado el extremo de que ha llegado el proceso de evaluación de los alumnos y el tutor, que ha realizado durante meses su tarea vocacional, considera que evaluar es una responsabilidad que no está en su competencia al no haber firmado como asociado. Puedo entenderlo porque hablamos de personas que, aparte de su carga de trabajo, se han entregado a la docencia práctica de manera vocacional. Los mecanismos deberían funcionar más rápido".

González Mazo hizo una encendida defensa de los médicos que realizan tarea docente, "no ya en Cádiz ni en Andalucía, sino en toda España". Considera que deberían recibir algún reconocimiento superior al que pueden recibir otros docentes de otras disciplinas que se dedican en exclusiva a la docencia y a la investigación. "Les pedimos el doble de esfuerzo o más".

Quiso recordar el rector que la UCA era la Universidad andaluza que más plazas docentes había convocado de todas las facultades de Medicina e insistió en su compromiso en paliar carencias, sin que quiera que se olvide que "de esta facultad salen muy buenos médicos. No olvidemos egresados que han estudiado en Cádiz y hoy realizan tareas de altísima responsabilidad en los principales hospitales de España, como Manuel de la Concha en Córdoba, Vicente Crespo en Granada; Jesús Millán en el Gregorio Marañón o Joan Montaner, una eminencia mundial en investigación neurovascular.