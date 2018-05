Pirueta mortal al salir del instituto

Emilio Recio Mendoza volvía este martes del instituto a la hora habitual. Había salido del IES San Juan de Dios, en Medina, donde cursaba tercer curso de ESO, y se dirigía a casa. Lo hacía en compañía de dos amigos. Los tres regresaban como últimamente llevaban haciendo por todas las calles de su pueblo, haciendo parkour, una modalidad deportiva extendida en todo el mundo que consiste en dar saltos y acrobacias entre mobiliario urbano y objetos de la calle. Pero ese día algo falló.

En unas escaleras frente al parque de El Caminillo, Emilio terminó cayendo al suelo y dándose un golpe en la nuca. De inmediato fue atendido por sus amigos y vecinos que paseaban por allí y una ambulancia lo trasladó al hospital Puerta del Mar de Cádiz. Traumatismo craneoencefálico. No pudo superarlo. Tenía 14 años.

Ayer en Medina no se hablaba de otra cosa y, con quien se hablara, sólo podían concluir una cosa: mala suerte. Un grupo de chicos permanecía a las cuatro de la tarde de ayer hablando en el parque. Alguno vio lo que ocurrió desde ese mismo sitio. "Vimos cómo pasó y la gente fue a ayudarlo, pero no se pudo hacer nada", explican a este periódico. "Era un buen chaval, hacía parkour por donde iba, estaba empezando, no era un gamberro ni nada por el estilo", dice alguno de estos jóvenes de más o menos su misma edad. Con ellos vamos al lugar donde ocurrió. Aún queda una pequeña mancha de sangre en ese sitio. Cuentan que en su instituto, sus profesores comentaron la triste noticia a sus compañeros de clase y les dieron libertad para expresar lo que sentían en ese momento. Todos salieron a la puerta entre lágrimas e incredulidad. En el bar junto al parque, cuentan más o menos lo mismo. De nuevo aluden a la mala suerte. "No se sabe si se le resbalaron las manos, si tropezó... fue mala suerte", aseguran en el bar.

En el parque infantil que hay junto a las escaleras donde Emilio perdió la vida, José María Gutiérrez explica lo ocurrido. "Eran tres amigos que salían del instituto saltando por donde iban, en los setos de las palmeras, por todos sitios, siempre los tres juntos, cuando no iban por la barriada iban por aquí", detalla.

Asegura que "fue mala suerte; se le resbalarían las manos o cayó en mala postura que se dio con la nuca en el escalón. Le salieron solo dos gotitas de sangre y un hombre que pasaba, cuando lo vio, le puso un pañuelo en la nuca y yo ya pensé que era mal asunto que saliera tan poca sangre. Perdió la conciencia de inmediato y no respondía a nada. Los amigos llorando, los dos. Vino la ambulancia, la Policía Local, lo entubaron y se lo llevaron a Cádiz". Este vecino de Medina también insiste en que "son gente conocida en el pueblo. Tiene un hermano que hizo la comunión hace poco. Era un chiquillo muy noble, muy bueno. A lo mejor se ponía a saltar por aquí en el parque infantil, le decías algo, que aquí no se podía, y ni respondía, agachaba la cabeza y se iba a otro sitio. No se habla de otra cosa y todo el mundo está muy triste".

Incluso el alcalde de Medina, Fernando Macías, no pudo ayer ni dirigir palabra a los medios que insistentemente no pararon de intentarlo. Emilio era hijo de un íntimo amigo suyo y ayer su misión no era otra que estar con la familia, sus amigos. Eso sí, el Ayuntamiento de Medina Sidonia decretaba tres días de luto oficial que se iniciaron en la tarde de ayer durante el acto de comienzo de la Feria y Fiestas, donde se guardaron cinco minutos de silencio en memoria del joven.

Ante la gravedad de los acontecimientos, el equipo de gobierno municipal lamentó la pérdida del menor y acordó decretar los tres días de luto y que las banderas de los edificios públicos municipales ondeasen a media asta, además de transmitir a los familiares del joven fallecido las condolencias de toda la Corporación asidonense. Por ello, no tuvo lugar el tradicional discurso del alcalde en la Feria. Asimismo quedó suprimido, en el acto de inauguración, el acompañamiento musical por parte de la Unión Musical Asidonense.

Está previsto que la misa por Emilio se celebre en el tanatorio de Medina esta tarde a las cinco y, a continuación, el entierro en el cementerio de su localidad.

El joven fallecido en Medina es el tercero que pierde la vida en Andalucía en sólo dos días, los tres de una edad muy parecida. Este martes fallecía en la playa de Valdelagrana, en El Puerto, un chaval de 13 años que disfrutaba de un día de excursión con sus compañeros de un instituto de Sevilla. El mismo día, pero en Córdoba, los bomberos recuperaban el cuerpo de otro joven también de 13 años en una zona rocosa de río a tres metros de profundidad. El menor se había extraviado mientras disfrutaba de una jornada recreativa con sus compañeros en la zona de los Baños de Popea de la capital cordobesa.