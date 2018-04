La Plaza de la discordia

¿Está lista la Plaza de Abastos rehabilitada de Sanlúcar para su apertura la próxima semana después de tres años largos de obras? La polémica está servida en este municipio gaditano desde que el Ayuntamiento anunciara el cierre del recinto provisional de La Calzada para este sábado y la asociación de comerciantes del mercado (Acoplasa) rechazara esta fecha por "imposible". Así, la "reinauguración" del edificio de la Cuesta de Belén, prevista para el jueves 26 de abril, flota en la incertidumbre.

El Cabildo prevé iniciar el traslado al inmueble el sábado y el colectivo dice que es "imposible"

El colectivo que agrupa a los detallistas del mercado ha hecho público un informe sobre el estado del inmueble que encargaron días atrás a un arquitecto técnico y perito judicial. Su conclusión es que "el edificio no cumple las condiciones necesarias para desarrollar la actividad de servicio público de mercado de abastos como dictan las normas de aplicación", de manera que "no es viable" el traslado programado.

Apoyándose en dicho estudio, Acoplasa tiene claro que "el nuevo Mercado de Abastos no puede abrir aún por razones de salud, higiene y seguridad". Según afirma la asociación, "es imposible cumplir la resolución municipal para el traslado, porque presenta numerosas deficiencias técnicas y legales". El informe apunta, por ejemplo, que "las instalaciones de fontanería, desagües y electricidad de los puestos se han realizado sin tener en cuenta las necesidades de cada concesionario"; hay puestos de carnicería y pescadería que "carecen de superficie lavable e higiénica"; "la cámara de pescado no se encuentra ejecutada en la planta sótano, por lo que la actividad de la pescadería no es posible"; "la cámara de frutas no es una cámara de frutas, sino una sala con una máquina de aire acondicionado"; "en el montacarga instalado no cabe un palé" y no hay suficientes aseos públicos. Para los comerciantes, se trata de una larga "lista de despropósitos" detectados "cuando hemos podido visitar el mercado", porque "desde el principio del proyecto quisimos participar, pero el Ayuntamiento hizo caso omiso".

Tras solicitar sin éxito al Consistorio una reunión y una "moratoria" para el traslado, la asociación ha acabado recurriendo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz para que "anule" la resolución municipal. Y ayer inició una serie de paros diarios de cinco minutos. Con todo, Acoplasa dice apelar al "sentido común" y la "concordia", de tal modo que ambas partes acaben reuniéndose para "desbloquear el conflicto y alcanzar un acuerdo que convenza a todos".

El Gobierno municipal (PSOE) contestó ayer a "las dudas que plantea un grupo de detallistas" asegurando que el inmueble remodelado "cumple con la normativa vigente para este tipo de actividad". "De no haber sido así, no se plantearía el regreso de los comerciantes a sus puestos", apostilló al respecto.

Por otro lado, subrayó "el diálogo que ha venido manteniendo con los detallistas desde antes del traslado a La Calzada y durante las obras, un proceso en el que se ha contado con ellos, como consta en las numerosísimas reuniones mantenidas con los representantes y como queda certificado con la aceptación individual de cada uno de los puestos, firmadas entre los días 10 de enero y 9 de febrero de este año". "Sin embargo, esta actitud dialogante no parecer ser la de los comerciantes, que, seguramente mal asesorados, intentan enturbiar la situación registrando sus peticiones a través de otros organismos, como la Agencia Tributaria, en lugar de la Sede Electrónica Municipal, lo que conlleva un retraso de comunicación de varios días", lamentó.

De acuerdo con su versión, "los comerciantes conocen las medidas y pormenores de sus puestos desde la terminación de las obras". "Se han producido visitas con los comerciantes tanto en grupos como a título individual cuando así lo han requerido, y acompañados por sus asesores técnicos, desde el pasado 16 de enero, fecha en la que se les facilitaron planos digitales para que pudieran conocer las mediciones del equipamiento", explicó.

En cuanto al informe, anunció que "será puntualmente contestado para alejar cualquier duda acerca de las garantías de seguridad y salubridad del edificio, no habiendo, por tanto, motivo alguno que impida el traslado de los comerciantes al mismo".

"El Ayuntamiento ha facilitado en todo momento el acceso al edificio y a la información. Esta actitud de los comerciantes sólo demuestra una absoluta deslealtad institucional y, en el caso de que el interés general público pudiera verse dañado por una posible demora injustificada de los comerciantes, se podrán adoptar la reclamaciones pertinentes de los daños y perjuicios ocasionados", manifestó.

El Gobierno local añadió que atenderá la solicitud de una reunión urgente planteada por los detallistas, "como ha venido haciendo hasta ahora".