El Pleno de Rota echa a Lorenzo Sánchez sin votos en contra

El Pleno del Ayuntamiento de Rota aprobó ayer sin ningún voto en contra declarar vacante el puesto de concejal que ha venido ocupando el ex alcalde y edil de Roteños Unidos (RRUU) Lorenzo Sánchez por su condena en el caso Uniformes. La propuesta del Gobierno PSOE-IU fue apoyada por el PP y 'Sí se puede', en tanto que RRUU optó por abstenerse.

En la sesión, a la que no asistió Sánchez, RRUU no quiso entrar "en el fondo legal de la propuesta". Su portavoz, María de los Ángeles Sánchez, se limitó a señalar lo que este partido entiende que son una serie de "fallos en el procedimiento" del acuerdo plenario del pasado 15 de diciembre. La Corporación aprobó ese día declarar la "incompatibilidad" del líder de RRUU para seguir ejerciendo el cargo de concejal al ser condenado por la Audiencia Provincial a un año y medio de prisión y trece de inhabilitación por los delitos continuados de negociaciones prohibidas y prevaricación respectivamente. El Ayuntamiento dio entonces un plazo de diez días a Sánchez para que presentara su renuncia y, finalmente, no lo hizo. De ahí la reunión plenaria celebrada ayer.

El portavoz del PSOE y el equipo de Gobierno, Daniel Manrique de Lara, fue el que más se explayó en su valoración política. El edil socialista afeó a Sánchez que no hubiera renunciado "inmediatamente" al cargo pese a haber sido condenado por "delitos gravísimos", llevando al Consistorio a tener que declarar vacante su puesto en el Pleno, "algo que se ha dado en pocos municipios". "Se cierra una etapa oscura en la vida política de Rota, una etapa en la que se ha puesto de manifiesto que ha habido personas que han estado más interesadas en enriquecerse a costa del dinero del Ayuntamiento, en lugar de velar por los intereses generales", aseguró.

A los votos favorables del PSOE, IU y 'Sí se puede', que ya se pronunciaron en este sentido en el pleno de diciembre, se sumó ayer el del PP, arguyendo que ya disponía del informe jurídico municipal avalando la propuesta como "ajustada a derecho".

Sánchez, que venía ejerciendo de concejal desde mediados de 1992, puede presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso administrativo en dos meses.