El Pleno aprueba la consignación para sacar a concurso las pistas deportivas municipales

El equipo de Gobierno consiguió ayer aprobar en un Pleno Extraordinario la proposición para modificar el Plan de Ajuste para consignar en el Presupuesto de 2018 un total de 812.227 euros para la contratación del servicio de limpieza, mantenimiento y atención al público de las instalaciones deportivas municipales. Con esta cantidad, una vez aprobado el nuevo pliego, se podrá sacar a concurso con la garantía de que hay fondos para pagar el servicio. Hubo unanimidad de los partidos de la Corporación para aprobar un asunto que se llevaba arrastrando desde hacía ya tres plenos, en los que no pudo ser aprobado, ya que el equipo de Gobierno en minoría (PSOE e IU) no había alcanzado un acuerdo con la oposición, con la que ha mantenido múltiples reuniones.

Pese a todo, el debate fue tenso en el que puede ser el último pleno del año 2017. En este sentido el portavoz del PP, Germán Beardo, explicó que la consignación presupuestaria debatida en anteriores sesiones "no era suficiente, porque no garantizaba las condiciones que querían los trabajadores" y habría supuesto, dijo, despidos en la plantilla. Beardo se congratuló de que la oferta económica en el nuevo pliego pase a valer 60 puntos y criticó que la concejala de Deportes, Ana María Arias, "no ha estado a la altura". La edil reprochó al PP que no hubieran asistido a las reuniones donde se alcanzó el acuerdo "hasta última hora".

Por su parte, Silvia Gómez (Ciudadanos), subrayó la paradoja que supone que el equipo de Gobierno necesite a la oposición para sacar adelante su gestión, lo que en la práctica hace que sea la oposición quien gobierne. Pese a ello dijo que en los plenos de 2018 el equipo de Gobierno "va a tener el apoyo de Levantemos", reprochando a dicho grupo que no apoyara a la lista más votada (PP) cuando fueron expulsados del tripartito.

En el punto cuarto hubo también un acalorado debate, aunque este punto no salió adelante. Se trataba de aprobar una modificación del Plan de Ajuste para dotar de 2,3 millones de euros el servicio de autobuses urbanos para 2018. Esta propuesta fue retirada del orden del día en un pleno anterior. El alcalde, David de la Encina, se abocó las competencias para firmar el nuevo contrato de autobuses por 13 meses, habida cuenta de la imposibilidad de aprobar en Pleno un nuevo pliego que garantice el servicio por un tiempo mayor. No obstante, el alcalde firmó dicho contrato, como le recordó la oposición, sin tener garantizada la modificación del Plan de Ajuste para destinar los fondos necesarios para financiar el servicio. Este fue el argumento del PP, Levantemos y Ciudadanos para tumbar la proposición.

Finalmente, la oposición al completo imposibilitó con su voto que saliera adelante la propuesta. El alcalde no obstante quiso dejar claro que "en ningún caso se va a interrumpir el servicio de autobuses".