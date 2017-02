Podemos quiere que los ayuntamientos den trabajo a parados sin muchos trámites

Podemos planteará en el Congreso que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 incluyan unos 35 millones de euros destinados a poner en marcha un plan de choque para activar el empleo en la provincia de Cádiz. Ese dinero iría a los ayuntamientos, que podrían crear "puestos de trabajo directos, de forma inmediata, sin tener que pasar muchos trámites", sobre todo para desempleados de larga duración.

Los trabajadores contratados de esa manera se encargarían de "tareas de mantenimiento de la ciudad, tareas de transición energética y de rehabilitación de edificios", dijo ayer Noelia Vera, diputada de Podemos por Cádiz. "Nuestra apuesta", anunció, "va a ser esa; va a ser la exigencia máxima que le vamos a hacer al PP, al PSOE y a Ciudadanos".

Vera explicó que Podemos llevará así al Congreso una de las propuestas de la Mesa por el Empleo en la Bahía de Cádiz, cuyos portavoces presentaron el pasado diciembre en las Cortes el documento con 123 medidas para crear empleo que ha sido elaborado por más de cien profesionales de distintos ámbitos.

La diputada de Podemos considera que el plan de choque contra el desempleo necesita una partida en los PGE "suficiente y digna" para combatir una situación en la provincia de Cádiz que ve "muy dramática".

Noelia Vera ofreció ayer una rueda de prensa en Cádiz junto con otros representantes de Podemos, entre ellos el parlamentario andaluz de Podemos Jesús Rodríguez.

"El plan de choque es una partida directa para los ayuntamientos para que inviertan en las propuestas que está haciendo la mesa de empleo", reiteró Vera cuando un periodista le preguntó si se trababa de hacer algo similar al Plan E que desarrolló el Gobierno de Zapatero (que en 2008 proporcionó 8.000 millones de euros a los ayuntamientos para que empleasen a desempleados en obras municipales).

Los trabajadores contratados por los ayuntamientos, señaló la diputada de Podemos, realizarían "tareas para sacar adelante la ciudad que no necesitan grandes trabas ni burocráticas ni laborales para emplear a la gente, lo que daría un respiro a los parados y a las paradas".

"Yo no sé si Zapatero hizo eso. A mí me extraña mucho", continuó Noelia Vera, "porque desde luego la situación que nosotros estamos viviendo en Cádiz es una situación dramática desde hace muchas legislaturas. No sólo durante la de Rajoy. Creo que ese plan de choque es una novedad, ya está negociada y esperemos que [los otros partidos] no digan aquí una cosa y en Madrid otra".

Los representantes de Podemos también informaron ayer acerca de una propuesta que han presentado en el Congreso para reclamar que el sector naval sea declarado estratégico y que sea abordado un cambio en el modelo de gestión.

"Creemos que los trabajadores de las empresas auxiliares", dijo Vera, "tienen que tener los mismos derechos laborales que los de las plantillas fijas. Y que poco a poco se tiene que ir acabando con el modelo de subcontratación. Estamos viendo a los trabajadores denunciar una y otra vez que están echando jornadas de 14 y 18 horas con poca seguridad y eso se tiene que acabar de forma inmediata".