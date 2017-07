Podemos critica los 500 euros al mes que cobran parlamentarios por "comisiones fantasmas"

Podemos señaló ayer la necesidad de hacer cambios "de sentido común" en el reglamento del Parlamento de Andalucía. "Al igual que cualquier trabajador justifica el cobro por dietas y no las recibe en el mes de vacaciones, consideramos que los parlamentarios andaluces tampoco deberían tener dietas en agosto y deberían justificarla el resto del año según las actividades", señaló ayer José Ignacio García, coordinador del equipo provincial de Podemos, que ofreció una rueda de prensa junto al parlamentario andaluz por Cádiz de la formación, Jesús Rodríguez .

García subrayó el ingreso de hasta 2.500 euros mensuales en dietas sin justificación alguna y que, ante ello, "Podemos no sólo se ha encontrado el voto en contra de PP, PSOE y Ciudadanos, sino que además los tres partidos han pactado subirse el sueldo un uno por ciento", denuncian.

A ello, critican, hay que sumar lo que desde la formación han denominado como "comisiones fantasmas". Existen dos, explicaron, y de una de ellas (la comisión se seguimiento y control de la financiación de los partidos políticos) "se benefician dos parlamentarios por Cádiz al ostentar un cargo". Se trata de Antonio Saldaña, presidente provincial del PP, y Araceli Maese, secretario de organización del PSOE en Cádiz. El primero, presidente, la segundo portavoz de la comisión, "que cobran casi 500 euros mensuales a pesar de que apenas se han reunido cinco minutos en los más de dos años que lleva esta legislatura". "Estamos ante un escándalo, teniendo en cuenta la situación que vive la mayoría de andaluzas y andaluces", sostuvo García, que recordó que una familia recibe al mes por ayuda al alquiler 120 euros, y exige que se acabe con estos privilegios y voten en el parlamento a favor de la reforma y de situarse junto a la gente que representan: "Esto dignificaría la política".

El parlamentario Jesús Rodríguez exigió la dimisión del presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, "pues se trata del máximo responsable de que existan comisiones sin actividad y que cuesten en total hasta 32.490 euros al año a las andaluzas y andaluces". "Aquí hay dos posibilidades, o bien un acuerdo entre partidos para completar sueldos, o bien trasvasar dinero a su partido para una financiación extra y ambas cosas nos parece que no se ajustan a un comportamiento ético".

Por último, Podemos recuerda a Antonio Saldaña que ya han presentado más de 4.000 iniciativas. "No pretendemos ser los que presentamos más papeles, lo que queremos es cambiar Andalucía a mejor. Y para eso presentamos iniciativas legislativas y ahí no hay quien nos haga sombra en este Parlamento", afirman desde la formación, que incidió en que los parlamentarios no tienen un complemento por hacer más iniciativas, pero sí por complementos y determinados cargos, ya que se supone que dan más trabajo: "No es el caso de Saldaña y su comisión fantasma".