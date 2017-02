Podemos defiende a los cargos de IU en Trebujena imputados

El círculo de Podemos en Trebujena se ha posicionado al lado de los cargos de IU en este municipio que están siendo investigados por la Justicia por un supuesto delito de prevaricación. La formación morada, que siempre ha exigido la dimisión de cualquier político que esté imputado en un procedimiento judicial, hace ahora sin embargo una excepción en Trebujena, donde el alcalde, Jorge Rodríguez, y su predecesor y ex coordinador provincial de IU, Manuel Cárdenas, están siendo investigados por no sancionar infracciones urbanísticas y dar suministro de agua a fincas no agrícolas. "No sólo queremos declarar nuestro absoluto respeto a la presunción de inocencia de los afectados, sino que también expresamos nuestra confianza en la Justicia para que esclarezca esta situación", sostiene Juan Báez, portavoz del círculo local de Podemos.

Desde esta formación se pide que "se deje trabajar a la Justicia sin interferencias ni declaraciones que intoxiquen el clima adecuado". Asimismo, Báez espera que todos los partidos "omitan cualquier declaración pública que pueda derivar en un juicio paralelo que afecte a los investigados". "Ante todo debemos mirar por el bien de Trebujena y no buscar el rédito político de una situación tan delicada como esta", afirma.

La formación morada exige al resto de partidos que no hagan "juicios paralelos"

Por ello, desde Podemos inciden en estas dos premisas fundamentales que pasan por la confianza en el proceso para que esclarezca lo ocurrido y el máximo de los respetos ante la presunción de inocencia de ambos gestores. "Trebujena merece que estemos a la altura en estos momentos", concluye.

Quien también se ha pronunciado sobre este asunto ha sido Miguel Guerra, portavoz del PSOE en Trebujena, quien en su muro de Facebook negó que su partido esté detrás de esta denuncia ante la Fiscalía. "Cuidado con apuntar al partido que represento, cuidado con cualquier insinuación porque ante las calumnias, injurias o difamaciones actuaremos ante la justicia", dijo Guerra.