Podemos lamenta que Teófila no dé explicaciones sobre Bárcenas

El equipo de Gobierno lamentó ayer la actitud de la concejala del grupo popular Teófila Martínez, quien en el pleno celebrado el pasado viernes "se negó a ofrecer explicaciones sobre su presunta implicación en los llamados papeles de Bárcenas". El equipo de Gobierno elevó una moción, que fue aprobada en pleno con el respaldo del PSOE, en la que solicitaba a la exalcaldesa que se pronunciase sobre su aparición en los papeles tras las declaraciones realizadas por la fiscal Anticorrupción, en las que aseveraba que quedaba "plena y abrumadoramente acreditada la caja B del PP".

Desde el equipo de Gobierno, recordaron que presentaron esta propuesta con el objetivo de "ofrecer a la exalcaldesa la oportunidad de aclarar su presunta implicación en esta trama". Sin embargo, desde el grupo popular, "quisieron eludir estas explicaciones haciendo referencia a la no obligatoriedad de su comparecencia al respecto, señalando que no se trataba de una cuestión fiscalizadora de la acción de gobierno".

"No entendemos que la señora Teófila Martínez se escude en el reglamento municipal para no dar la cara ante lo que es una reclamación de la ciudadanía", señalaron. No obstante, hicieron hincapié en que en el Reglamento Orgánico Municipal sí se contempla que los grupos políticos pueden presentar mociones sobre asuntos no relacionados con la acción de gobierno.