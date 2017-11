La Policía alerta de deficiencias en los sistemas de emergencia de los CIE de Algeciras y Tarifa

Ni medios ni personal suficiente. La Policía Nacional constata en los planes de emergencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y Tarifa graves deficiencias en materia de seguridad, que se suman a otras ya denunciadas por distintas instituciones y colectivos, como la existencia de habitaciones comunales, la falta de climatización o la falta de duchas individuales en algunos módulos. La existencia de celdas de apertura manual, con candados en las mismas; la falta de mantenimiento de los dispositivos contra incendios o la falta de personal para garantizar la seguridad de los detenidos son algunas de los problemas que la Policía Nacional recoge en sus planes de emergencia y que Podemos ha denunciado ante la juez de control de los CIE, reclamando la subsanación de las deficiencias y el cierre cautelar.

En realidad el CIE es solo uno, el de Algeciras; el centro de Tarifa surgió como un anexo que se fue convirtiendo en centro principal de acogida por el deterioro del espacio de Algeciras, situado en la antigua cárcel de La Piñera. En la prisión, las celdas en las que se aloja a los migrantes son de apertura manual, algo que ya ha sido denunciado anteriormente por la juez de control del CIE. Ahora es la Policía la que advierte de que hay numerosas puertas con candados, por lo que en caso de una emergencia no podrían garantizar la seguridad de los internos ante la falta de personal. La plantilla policial del CIE oscila entre 5 y 7 agentes, que pueden llegar a ser 3 o 4, por lo que "la actuación con un número suficiente de efectivos, de manera que se garantice la seguridad de los detenidos y las necesidades derivadas de la custodia en el caso de apertura de celdas y evacuación en situaciones de urgencia extrema, no se puede llevar a cabo". Además, alerta, "bajo ningún concepto se puede garantizar la custodia de las personas privadas de libertad deambulatoria en un punto de reunión exterior". Igual ocurre en el centro de Tarifa, donde hay entre 4 y 6 policías .

Las dificultades de evacuación en caso de emergencia también se ven incrementadas por la disposición de las puertas, que se abren hacia dentro y se consideran escasas para una salida rápida.

Pero además, la Policía advierte en los planes de emergencia de la falta de mantenimiento de los elementos que componen el sistema contraincendios. Así, hay extintores que constan como no revisados, detectores de fuego y centrales de alarma que no funcionan y bocas de incendio, pulsadores y sirenas de alarma de las que se desconoce su estado. De hecho, advierte el informe de Algeciras, el sistema contraincendios de todo el edificio excepto el módulo B no está operativo, por lo que en septiembre se iniciaron unas obras para dotar a ambos módulos de sistemas contraincendios y megafonía, de la que también carecían.

Ante este cúmulo de deficiencias detectadas, la senadora de Podemos Maribel Mora ha decidido acudir a la juez de control del CIE para reclamar su subsanación. La senadora alerta de que "se está poniendo en grave riesgo la vida de estas personas".