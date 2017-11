La Policía encuentra el cuchillo del presunto parricidio de Sanlúcar

A partir de ahí, los agentes tomaron declaración al hijo, que tras, supuestamente, encontrar muerto a su padre no tuvo una primera reacción de llamar a los servicios de emergencia o familiares ni requiriendo ayuda vecinal, sino que optó por ir a Comisaría.

El ambiente crispado por esta situación, habría sido decisivo para culminar con el homicidio, centrándose la investigación ahora en determinar el modo en que se inició la agresión, al considerar los investigadores poco verosímil la primera versión aportada por el detenido, que manifestó que la muerte se produjo en el contexto de una pelea iniciada por la víctima, ya que el fallecido no presentaba ni una sola herida o contusión que indique señales de lucha en el lugar de los hechos. Además, la Policía no sólo ha recuperado el arma con el que presuntamente se cometió el crimen sino también unos guantes de látex ensangrentados, lo que apuntan a una preparación previa de la agresión.

Silencio ante la Policía y el juez del joven detenido

Días después del presunto homicidio de su padre, Antonio Núñez Castro parece haber tomado conciencia de lo que ha hecho, del daño que ha provocado a su familia, a él mismo y sobre todo a su padre, que perdió la vida a sus manos y de una forma infame, recibiendo con ensañamiento hasta 18 puñaladas. Agentes de la Policía Nacional con los que ha hablado este medio coinciden en señalar que desde su detención el joven se ha mantenido prácticamente en silencio. Lo mismo ocurrió cuando el jueves fue llevado ante el juez, ante el que se acogió a su derecho a no declarar. El joven, al que parecde ser que le gustaba llevar un alto tren de vida, algo que no tiene nada de malo siempre y cuando uno mismo sea capaz de costeárselo. El hallazgo de los guantes de látex y la ropa ensangrentada en una bolsa de basura da a entender que el joven había pensado en cometer el crimen y que no fue un arrebato.