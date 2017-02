Policías locales de toda la provincia acuden en apoyo de su compañero

La comisaría de la policía local de Puerto Serrano la noche del 15 de enero era un compendio de todas las cosas que no debe ser una comisaría de policía local. Así quedó de manifiesto en las declaraciones de los tres agentes locales a preguntas de la acusación particular, con la que el SSPME (Sindicato de Policías Municipales de España) han querido poner de manifiesto las graves carencias que se vivieron esa noche y que, de no haber existido, podrían haber evitado estos sucesos. También esta defensa quiere dejar en evidencia las difíciles condiciones en las que trabajan los cuerpos de seguridad.

Los tres agentes que intervinieron en los hechos estuvieron en todo momento desprotegidos en unas oficinas que son una antigua estación de autobuses, que carecen de calabozos, cuyas dependencias sólo pueden protegerse con un pestillo en una puerta de aluminio. Cuando a Juan le preguntaron si había alguna grabación en las cámaras de la jefatura, la víctima casi se sonríe: "Son como de los chinos. Había cámaras, pero no graban". También le preguntaron si al perseguir a Jorge cuando éste conducía temerariamente pusieron las luces de aviso en el coche policial. "No, no tenemos ni luces ni sirenas".

En realidad, el detenido, Jorge Venegas, tendría que haber sido trasladado a la comandancia de la Guardia Civiles la localidad, pero en ese momento los agentes de la Benemérita estaban de servicio en otra localidad de la Sierra, por lo que no pudieron acudir a ayudar a sus compañeros de la policía local. Una prueba de la infradotación de este cuerpo en este pueblo que es el que hasta hace al menos unos años contaba con un mayor porcentaje de incidentes en relación con su población.

Fue por eso que más de un centenar de policías de los tres cuerpos, aunque principalmente agentes locales, acudieron a aplaudir y apoyar a su compañero Juan Cadenas a su entrada a la vista. Luego un buen número de ellos formó parte del público del juicio.

Juan Cadenas relató en su declaración como en la actualidad se encuentra fuera de servicio después de haber pasado más de 240 días de baja. En la actualidad ha obtenido una incapacidad temporal, pero él no cree que se vaya a recuperar. "Aún hoy sigo sintiendo un miedo irresistible, necesito calmantes para poder dormir. Tengo el suceso siempre en mi cabeza. Cuando me clavó aquello en el ojo sentí un dolor terrorífico y aún me asalta. No creo que pueda volver a trabajar ni en Puerto Serrano, ni en ningún sitio".

También contó cómo durante toda la actuación tuvo los cinco sentidos en actuar como un policía. A su compañero le preguntaron que por qué no utilizaron sus armas disparando a las piernas. "¿Sabe lo que le había caído sólo unas semanas antes a un agente del Seprona por disparar al aire? Eso también cuenta, eso también lo teníamos en la cabeza".

En una nota, el SSPME quiso agradecer la presencia "de todos los compañeros que han buscado la forma de posponer sus responsabilidades familiares y laborales acompañando en estos duros momentos para Juan Cadenas".