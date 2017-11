Presidentes y consejeros del CBPC no cobran del seguro investigado

Mientras que la UDEV de la Policía Nacional prosigue con la investigación en torno a la presunta malversación de ocho millones de euros en el Consorcio de Bomberos, ayer se sucedieron las reacciones ante la noticia. El propio consorcio aseguró en un comunicado que su actual presidente, Francisco Vaca, no ha recibido ninguna notificación para tener que declarar ante la Policía y que "los hechos que se investigan son anteriores a la llegada a la Presidencia de Francisco Vaca".

Según el consorcio, ni presidentes ni consejeros están, ni han estado, incluidos en este tipo de seguro que se ciñe al personal del cuerpo y a altos cargos del mismo, como gerentes, intendentes, jefes de parque y, por supuesto, bomberos. Según las fuentes consultadas por este diario serían los mandos más altos los que se embolsarían las primas más elevadas tras prejubilarse con 60 años y hasta alcanzar los 65.

El consorcio quiso puntualizar ayer que Francisco Vaca ostenta la Presidencia desde el pasado 5 de octubre de 2015, y confirma que recibió "una petición de información por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el 9 de diciembre del mismo año, a tenor de una investigación comenzada en el año 2013, y por tanto anterior a su mandato, sobre la existencia de un seguro para la jubilación de los Bomberos que se acojan a la jubilación a los 60 años que permite la ley", dice el comunicado del consorcio.

También afirma que "el seguro de jubilación citado viene recogido en el actual Acuerdo Regulador 2009-2018, como un plan de previsión complementaria para posibilitar el cumplimiento efectivo al Real Decreto que permite adelantar la edad de jubilación de los Bomberos", aunque la Policía entiende que hay irregularidades muy graves, denunciadas en su día ante Fiscalía. Por ello, tanto la UDEV como el fiscal anticorrupción están poniendo mucho interés en este asunto.

El consorcio también comenta que el sueldo del presidente fue aprobado en sesión pública por la Junta General del CBPC y que la cantidad se equipara al de un diputado provincial, "es decir, la mitad de lo que fuentes sindicales aseguraron".

Por otra parte, Fernando García Navarro, anterior presidente del Consorcio de Bomberos, aseguró ayer que él no declaró el martes en comisaría sino que lo hizo hace más de un año. "El tema que se investiga me lo encontré yo cuando llegué al cargo. Me preguntaron y respondí lo que sabía en calidad de testigo. Estoy muy tranquilo porque no tuve nada que ver con este asunto. Es más, ni presidentes ni consejeros entran en ese seguro", dijo.

A preguntas de este medio aseguró que no sabe "de dónde puede salir esa malversación" que está investigando la UDEV y que "una vez que acabe la investigación será la Fiscalía y la jueza quien tome una decisión al respecto".