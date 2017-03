Pública &concertada

El periodo previo al mes de las solicitudes escolares ha estado caliente. El rumor de que la Junta eliminaría líneas (aulas) de la educación concertada puso en pie de guerra a las patronales de estas instituciones privadas sostenidas con dinero público que desde 1985 se rigen por conciertos cuatrianuales. Paralelamente, Marea Verde, el grupo que defiende una escuela pública y laica y la derogación de los conciertos, denunciaba la pérdida de 210 líneas en la pública desde 2012. Este año se aumenta en 25 aulas la pública.

1. Comparativamente, ¿tenemos más enseñanza concertada?

En Cádiz, en el curso actual, la educación concertada supone oficialmente el 21,1% del total del sistema, aunque si se tabulan los propios datos de la Consejería del curso 2015/2016 -ultimo disponible- sólo en Infantil, Primaria y ESO, el porcentaje es del 28% (142.587 frente a 40.417). Dando por bueno el dato de la Junta, el peso de la concertada en Cádiz es ligeramente más alto que la media andaluza (20,5%). En cualquier caso, está lejos de la media española, situada en un 28%, y que supone el segundo país de la OCDE en apoyo a este tipo de centros detrás de Bélgica, donde son mayoritarios y en secundaria tienen al 60% del alumnado. Esto también va por localidades. La oferta concertada en Cádiz ciudad es casi belga y supera el 50%. Según la Junta de Personal Docente de Cádiz, un órgano sindical, "un 37,95% del alumnado de infantil de 2º ciclo está matriculado en la pública, un 41,81% de primaria y un 39,23 de secundaria".Otros países europeos como Reino Unido o Italia no tienen este sistema. Hay centros públicos y privados y punto. En Cádiz, la educación privada (de pago) es un 3,5%. En Suecia y Dinamarca la educación privada no existe.

2.¿Cuánto cuesta la concertada?

La educación concertada es más barata. Según un estudio del Observatorio por la Educación Pública, la Administración dedica a cada alumno de la pública 4.185 euros, frente a 2.944 en la concertada. Las causas principales están en el capítulo personal. En la concertada los salarios son más bajos, los profesores son menos y trabajan más horas, hasta un centenar de horas de aula más por curso que la pública. Otras variables se encuentran en capítulos de mantenimiento, que corren a cargo de los titulares de los concertados. La concertada le sale rentable a la Junta.

3.¿Se apoya más a la concertada?

Por números, la concertada en la provincia no tiene ni más ni menos apoyo que hace diez años. Mientras las cifras en la pública se mueven por las oscilaciones demográficas, en la concertada los números son casi calcados. En el primer ciclo de primaria de 2006 la pública contaba en Cádiz con 59.583 alumnos. Diez años después fueron casi diez mil más, 68.798. Sin embargo, en la concertada en Cádiz hace diez años había 18.654 alumnos y en el último curso había 18.695.

4.¿Carga la pública con los alumnos con necesidades especiales?

En 2016, en Cádiz había en primaria un total de 3.940 niños con necesidades educativas especiales. 3.312 estaban en la pública y 624 en la concertada. Son muchos más, pero, en realidad, suponen un 18%, es decir, un porcentaje sólo sensiblemente más bajo que el global de la presencia de la concertada en el sistema educativo de la provincia. En el principal concepto de necesidades educativas especiales, la hiperactividad, la pública tiene censados a 566 alumnos de primaria y la concertada a 145. Por tanto, según la Consejería, la concertada tendría el 25% de este alumnado.

5.¿Hay hijos de inmigrantes en la concertada?

Aquí la diferencia es mucho más notable. En la provincia de Cádiz hay 1.787 alumnos extranjeros en la pública y 116 en la concertada. Esto supone que la concertada sólo absorbe el 6,5%. Los concertados no pueden rechazar alumnado que les corresponde. Es decir, el alumnado extranjero no demanda concertada. La concertada no tiene ningún alumno registrado que sea de otra confesión que no sea la católica.

6.¿Son mejores los resultados en la concertada que en la pública?

Los datos son los de las tasas de aprobados en secundaria. La media de diferencia entre la pública y la concertada es variable, aunque siempre favor de la concertada, estrechándose según se avanza en los cursos y se van cribando los mejores alumnos de la pública. La brecha se va reduciendo de casi diez puntos al principio a menos de 5 en las puertas del bachillerato. La tasa más baja de aprobados en la pública se produce en 2º de ESO en Matemáticas, cuya tasa de aprobados es un 63,8%. Ocurre igual en la concertada, donde la tasa de aprobados más baja es en el mismo curso y en la misma materia, un 77%. Según muchos estudios, el factor socioeconómico del alumnado es una variable determinante en estos datos.