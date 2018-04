De El Puerto a Sanlúcar

La Feria de El Puerto comenzó el pasado miércoles con la inauguración del alumbrado en el Real de Las Banderas. Sin embargo esa noche se vio un tanto frustrada por una tormenta que afectó a la Bahía de Cádiz en general y El Puerto en particular. Las fuertes lluvias provocaron que los viandantes tuvieran que refugiarse en las casetas del recinto a partir de la una de la madrugada. La tormenta provocó que el albero se enfangase, dificultando así el tránsito de los que allí se encontraban.

Sin embargo, durante la jornada de ayer lució el sol toda la mañana y la tarde alcanzando unas temperaturas agradables en torno a los 25 y 26 grados centígrados. Las flamencas pudieron pasear por el Real con sus trajes de gitana y los curiosos disfrutaron de unas buenas copas de vino fino, con las raciones pertinentes de las casetas allí montadas.

"Desde la caseta de Sanlúcar nos sentimos muy acogidos por los vecinos de El Puerto"

La peculiaridad de este año ha sido el homenaje que El Puerto ha querido hacerle a Sanlúcar de Barrameda, ciudad vecina y hermana. La manzanilla ha sido otra protagonista en su caseta, compartiendo cartel con el vino fino y formando una pareja que endulza todos los sabores de estas dos tierras.

La caseta de Sanlúcar ha decorado sus paredes con escenas típicas de la ciudad, colgando unas fotografías de los rincones más bellos. El escenario está decorado con las imágenes de Juan Sebastián Elcano y Magallanes, los dos exploradores que salieron a dar la primera vuelta al mundo por orden de Carlos V. La expedición de la Nao Victoria salió de Sanlúcar de Barrameda en 1519 y por este motivo la ciudad vecina celebra el 400 aniversario de este histórico e importante hecho.

La responsable de la caseta de Sanlúcar y miembro de la empresa Extendido 2 Catering de Sanlúcar de Barrameda , Alejandra, ha señalado que "estamos rompiendo el hielo en la Feria de El Puerto pero nuestra presencia aquí ha sido muy aceptada y bastante sorprendente. Desde el miércoles y durante hoy jueves no hemos parado, la verdad es que no esperábamos una aceptación tan buena, ya que desde un principio creíamos que nuestra acogida iba a ser minoritaria", recalcaba la responsable,

Durante la jornada de ayer la caseta de Sanlúcar estaba a todo gas, los platos recorrían la barra y los comensales y visitantes no paraban de pedir fino o manzanilla, aunando las dos bebidas y degustando la gastronomía típica que se dispuso en el lugar. Los trabajadores se sienten satisfechos y contentos de apreciar como su tierra ha sido aceptada por todos los portuenses con buen agrado y alegría, como si se tratase de dos hermanas que hace mucho tiempo que no se ven. "Estamos muy contentos de estar aquí en El Puerto, las autoridades nos han acogido con mucho cariño y ver como una ciudad vecina tiene ese cariño por nosotros es algo que no me esperaba. Somos de la misma provincia y vecinos así que tiene que haber entendimiento y cariño por ambas partes", señaló Alejandra.

Por otro lado, las primeras sevillanas comenzaron a sonar en las casetas y la Municipal se cuajó de varias representaciones de sevillanas profesionales y actuaciones de flamenco en directo.

Los fogones ya están funcionando en todas las casetas y la gastronomía típica ya está siendo degustada por todos los amantes de la Feria. Tortilla de patatas, pimientos fritos, chocos, croquetas y varios platos de los diversos restaurantes y catering que se desplazan al Real de Las Banderas para llevar su oferta culinaria a los feriantes portuenses. Las barras funcionan durante todo el día y la noche para ofrecer bebidas a los visitantes. Se espera que a partir de esta noche se acerquen a la Feria visitantes de las distintas ciudades y pueblos de la provincia, además de los portuenses que vuelven a casa para disfruta junto a la familia y amigos de una fiesta tradicional amada por la mayoría de los ciudadanos.

También ayer, a las ocho de la tarde, a las puertas de la caseta municipal se vivió una protesta por la sentencia conocida ayer contra 'La manada'. Bajo el lema "No es abuso es violación", los asistentes clamaron contra la polémica decisión judicial.