"Queen es un modo de vida para nosotros"Dios Salve a la Reina rinde homenaje a la banda de Freddie Mercury esta noche en el Muelle de Cádiz

Los admiradores gaditanos de Queen están de enhorabuena. No son pocos, jóvenes y no tan jóvenes, los que tienen la espina clavada de no haber visto a la formación original de Queen y a su carismático líder, Freddie Mercury, en directo. Su temprana muerte, con 45 años, cambió el rumbo de un grupo que, aún en activo, es un clásico en los oídos de generaciones enteras. Esta noche, Dios Salve a la Reina, una de las mejores bandas tributo a Queen del mundo, hará las delicias de los melómanos en el Muelle Ciudad como parte del ciclo Música del Mar.

Ver en directo a Dios Salve a la Reina es una auténtica experiencia. El parecido de su líder, Pablo Padín, con Freddie Mercury es espectacular, pero Francisco Calgaro (guitarrista y teclista), Matías Albornoz (batería) y Ezequiel Tibaldo (bajista) completan un grupo que, además de parecerse a Queen, no defrauda en directo. Argentinos de origen, se unieron en 1998 como un grupo de amigos que tocaban juntos, en principio como "un juego, con ninguna otra intención más que tocar la música que nos gustaba", señalan sus miembros. Y lo que más les gustaba, la pasión que les unía, era Queen. Así comenzaron a crecer casi sin darse cuenta: "Los primeros años como amateurs, tocando en bares, en algún que otro teatro pequeño de nuestra ciudad...", y más adelante, "decidimos probar suerte en un concurso de Buenos Aires y lo ganamos". Dos años después de esto, todos los miembros habían dejado sus trabajos "para dedicarnos exclusivamente a la banda".

Así empezó una historia que les ha llevado por casi todo el mundo, hasta a Inglaterra, país de origen de Queen, el que fue su primer viaje internacional. "Tocar en Inglaterra fue maravilloso; escuchar a 30.000 ingleses cantando cada una de las canciones de memoria es una experiencia que nunca vamos a olvidar", se sinceran. Una aventura que les llevó a conocer al mismísimo Brian May, el mítico guitarrista de Queen, que les felicitó y les animó a seguir. "En ese momento estábamos empezando a ser profesionales y nos dio el empujón que nos faltaba", recuerdan. Que uno de los miembros del grupo les felicite debe ser el mayor sueño de una banda tributo.

Cuando se les pregunta qué significa el grupo de May para ellos, la respuesta no sorprende: "Es parte de nuestra vida, nos ha formado como personas; es un modo de vida para nosotros". Llevan casi 15 años dedicados a esta aventura casi por completo y viviendo de gira, "como grupo y como una familia", y en este tiempo han viajado por países como Rusia, Japón o Estados Unidos y por casi toda su Latinoamérica natal.

A España también han venido, y no pocas veces. Llevan "más de once años consecutivos dando conciertos aquí; nos encanta y nos sentimos en casa", señalan ellos mismos. A Cádiz llegan directos desde Madrid, donde tocaron en el Garage Sound Festival, y luego proseguirán su gira por Fuengirola y Castellón, antes de cruzar la frontera a Portugal.

"Nunca hubo nada pensado", remarcan. Quizás ésa es su magia: es un homenaje, hecho por fans, para fans. Los cuatro lo reconocen con orgullo: "El show evolucionó de nuestro fanatismo y nuestro gusto por los artistas originales". No sólo los acérrimos de Queen, sino cualquier melómano, apreciará su directo. Para sus miembros, "parte de la magia es que no lo actuamos, lo somos".