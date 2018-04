La SEPI se lleva la construcción del BAM de San Fernando a Puerto Real

Pero no fue el único asunto tratado en la comisión por Platero. También fue preguntada acerca de la tasa de reposición de las plantillas de los astilleros, algo que recordó Platero ya se ha empezado a negociar con los representantes sindicales. Y anunció que la aprobación del plan estratégico permitirá nuevas contrataciones sin estar sujeto a la tasa de reposición. La presidenta de la SEPI fue ayer clara. "En los presupuestos de 2017 y de 2018, aquellos planes estratégicos de empresas que sean informados favorablemente por la comisión delegada de Asuntos Económicos van a poder contratar, sin límite de tasa de reposición. El consejo de administración de SEPI es un pequeño Consejo de Ministros porque hay altos representantes de casi todos los ministerios. Si ahí se aprueba el plan estratégico de Navantia, será informada la comisión delegada y entiendo que no tendríamos que tener grandes problemas", afirmó.

Platero explicó que en el plan estratégico de Navantia están contemplados para Puerto Real la construcción de ambos barcos, afirmación que remató asegurando que "eso es lo que tenemos contemplado en el plan estratégico para Puerto Real". Hay que tener en cuenta que esta respuesta se produjo después de que al menos tres portavoces presentes en la comisión (Podemos, Ciudadanos y PSOE) preguntaran a Platero por la construcción civil. Más allá de remitirse a los concursos a los que Navantia aspira para hacerse con nuevos contratos (Australia, Canadá, India o Turquía, todos ellos militares), la presidenta de la SEPI no respondió directamente a esa cuestión. Simplemente la obvió.

Y, mientras, Puerto Real pide el quinto petrolero

Si en la tarde de ayer la presidenta de la SEPI no entraba a dar explicaciones acerca de los planes de construcción civil en Navantia, por la mañana la plantilla del astillero de Puerto Real llevaba a cabo una llamada de atención. Un grupo de trabajadores colocaba en distintos puntos de la factoría una pancarta en la que podía leerse "5º petrolero, ya". Ayer miércoles, este periódico publicaba los temores expresados por el comité de empresa puertorrealeño en el sentido de que, si no se contrata esa quinta unidad, el próximo año no habrá faena en este dique. Ayer, la presidenta de la Sociedad Estatal confirmaba que dentro de la vigencia del plan estratégico que se negocia para Navantia (hasta 2020) se incluye la construcción del buque de transporte de material para el Ejército y el BAM, que siempre se había previsto para San Fernando. Sin embargo, antes tendrán que ser aprobados los Presupuestos Generales del Estado (donde se incluiría el plan estratégico de Navantia) y, además, ser aprobados por el Ministerio de Defensa y por tanto dotar estas construcciones de financiación. Desde el comité puertorrealeño ya alertaron el miércoles que cualquier obra nueva, más aún si es de carácter militar, llevaría a un plazo mínimo de espera de 18 meses, es decir, finales de 2019.