La SEPI da el primer paso: los sindicatos de Navantia esperan la reunión en abril

La primera reunión entre el comité intercentros de Navantia y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se espera para después de esta Semana Santa. Esta previsión llega después de que a mediados de esta misma semana, la propia presidenta de la sociedad estatal propietaria de Navantia, Pilar Platero, haya mantenido contactos con las federaciones estatales de los diferentes sindicatos que representan a las plantilla de los astilleros de todo el país. El objetivo, como es conocido, es iniciar ya la negociación del plan industrial y aclarar cómo será el futuro de las plantillas y las distintos centros de trabajo.

Así lo comunicó ayer el presidente del comité de empresa del astillero de Puerto Real, Antonio Noria, quien además significó que, según la información transmitida por la federación de su sindicato (CCOO), "el talante de la nueva presidenta de la SEPI no tiene nada que ver con el de su antecesor. Pilar Platero se ha mostrado dispuesta al diálogo, ha escuchado y por eso vamos a pedir que la interlocutora que queremos cuando se inicien las reuniones sea exclusivamente la SEPI; no queremos que esté el presidente de Navantia, porque con él nunca hemos logrado ningún acuerdo", añadió.

Podemos, Ciudadanos e IU celebran el apoyo en el Congreso a su idea de Plan Industrial

Al respecto, el sindicalista insistió en las necesidades que se plasmarán cuando comiencen las negociaciones y que dependerán de la situación de cada planta. En el caso de San Fernando, añadió Noria, "está claro que necesitan encargos ya porque de las corbetas seguimos sin saber nada". Pero en el caso de Puerto Real, la prioridad ya es conocida: nueva plantilla que sustituya a la actual. Y más si se aplican prejubilaciones. En este sentido, el presidente del comité ofreció un dato llamativo: "Hemos realizado nuestras previsiones, y contando con que se hagan prejubilaciones y éstas afecten a los mayores de 60 años, la plantilla de Puerto Real, que hoy es de 540 trabajadores, se quedaría con sólo 300. Es decir, que si se hacen prejubilaciones por debajo de esa edad, aquí quedaría el que pusiera el cerrojo a la factoría".

Pero ayer fue también el día de las reacciones al anuncio que hizo el alcalde de Cádiz, José María González, cuando afirmó en un comunicado que "el Gobierno ha anunciado recorte de plantilla en todos los centros de Navantia". El primero en hacerlo fue el propio regidor gaditano, que compareció en rueda de prensa junto a diputados y concejales de Podemos en la Bahía (Noelia Vera, Mayte Sánchez y Ernesto Díaz) para dar una vuelta a aquella afirmación. Ayer se centró en hablar del modelo de plan industrial que fue presentado días atrás en el Congreso y aprobado con el apoyo de varios grupos políticos. Eso sí, González no dejó pasar la ocasión para asegurar que "siempre pondremos la voz de alarma cuando se utilicen eufemismos que se han traducido a lo largo de la historia en despidos por parte del PP o el PSOE".

No fue el único. El diputado de Ciudadanos, Javier Cano, pidió en un comunicado que "no se utilice a la factoría naval como ariete y arma política, porque son muchas las familias que dependen de la viabilidad de esta factoría naval". Además, el diputado nacional apuntó que "este es un tema donde no se debe crear alarmismos y remar todos en la misma dirección, ya que si hay carga de trabajo, el futuro de la plantilla de Navantia está asegurado e incluso se incrementaría".

Por último, el coordinador provincial de IU, Fernando Macías, expresó que es "fundamental que el Gobierno central despeje cualquier duda sobre el papel que van a tener las plantillas en el diseño de futuro programado por el Ejecutivo, tanto en lo concerniente al Plan Industrial que está sobre la mesa como al proyecto de Astillero 4.0".